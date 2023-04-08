Фотоальбом Полином 20 листов 23х28 см, магнитный, «SPb city art: teal»
Код товара:УТ-00087914
Артикул:FA 20М.007-1
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницМагнитные листы
ТематикаПутешествие
Размер альбома29 х 25 х 3 см
Количество листов / страниц20 / 40
Крепление фотографиймагнитные листы
Крепление страницспираль
Описание
Фотоальбом с 20 магнитными листами, подходит для размещения 80 фотографий размера 10 х 15 или 13 х 18 см (по 2 на странице) или 40 фотографий формата 15 х 20, 15 х 23 см. Магнитные листы также подходят для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего, они позволяют размещать фото в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Обложка выполнена из ламинированного картона, дизайн: рисованные виды Петербурга. Страницы выполнены из плотного картона и надежно скреплены между собой пластиковой спиралью.
Характеристики
- Размер альбома: 29 х 25 х 3 см
- Вес: 670 г
- Количество листов / страниц: 20 / 40
- Крепление фотографий: магнитные листы
- Крепление страниц: спираль
- Материал обложки / страниц: ламинированный картон / бумага