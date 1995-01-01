Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, SPb city art: Orange
Код товара:УТ-00090067
Артикул:FA 200.018-3
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаПутешествие
Размер альбома23 х 18.5 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Фотоальбомы серии SPb city art (вместе с фотографиями, сделанными в Петербурге) станут отличным сувениром на память о посещении этого красивого и интересного города. Альбом вмещает 200 фотографий формата 10х15 см, по 2 фото на странице. Твердая картонная обложка, страницы белые, пластиковые, скреплены методом термосварки. Пластиковые кармашки – это удобный способ для быстрого размещения фотографий, а также защита от пыли, влаги и отпечатков пальцев. Серия SPb city art выпускается в нескольких размерах и вариантах дизайна.
Характеристики
- Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: пластиковые кармашки
- Крепление страниц: термосварка
- Материал обложки / страниц: картон / пластик