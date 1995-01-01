Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Приключения хвостиков в Санкт-Петербурге
Код товара:УТ-00090069
Артикул:FA 200.021-1
Товар не найден
Описание
Альбом для 200 фотографий формата 10х15 см (по 2 фото на странице). Очень милый рисованный дизайн с парой котят-путешественников – этот альбом может стать отличным сувениром на память о посещении Петербурга. Твердая обложка из картона, белые пластиковые страницы скреплены методом термосварки. Пластиковые кармашки – это удобный способ для быстрого размещения фотографий, а также защита от пыли, влаги и отпечатков пальцев. Серия «Приключения хвостиков» выпускается в нескольких размерах и вариантах дизайна.
Характеристики
- Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: пластиковые кармашки
- Крепление страниц: термосварка
- Материал обложки / страниц: картон / пластик