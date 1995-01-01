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Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав

  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
  • 10х15 см 200 фото, Fluffy Pets - Гав
Код товара:УТ-00090061
Артикул:FA 200.003-1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Лицевая сторона альбома украшена фотографией собаки породы цвергшнауцер – он отлично подойдет для снимков вашего питомца, да и просто всем любителям собак. Обложка выполнена из ламинированного картона, страницы – из белого пластика, они скреплены с корешком с помощью металлических клепок. Фотографии располагаются попарно в прозрачных кармашках, что надежно защищает их от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяет легко и удобно менять снимки местами. Серия Fluffy Pets включает 4 варианта обложек с разными домашними животными.

Фотоальбом на 200 фото 10х15 см с кармашками – прекрасный выбор для организации и сохранения ваших ценных фотографий. Он является идеальным подарком для вас или ваших близких, помогая сохранить самые важные моменты в жизни на долгие годы.

Характеристики

  • Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: кармашки
  • Крепление страниц: металлические клепки
  • Материал обложки / страниц: картон / пластик