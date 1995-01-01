Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Лицевая сторона альбома украшена фотографией собаки породы цвергшнауцер – он отлично подойдет для снимков вашего питомца, да и просто всем любителям собак. Обложка выполнена из ламинированного картона, страницы – из белого пластика, они скреплены с корешком с помощью металлических клепок. Фотографии располагаются попарно в прозрачных кармашках, что надежно защищает их от пыли и отпечатков пальцев, а также позволяет легко и удобно менять снимки местами. Серия Fluffy Pets включает 4 варианта обложек с разными домашними животными.

Фотоальбом на 200 фото 10х15 см с кармашками – прекрасный выбор для организации и сохранения ваших ценных фотографий. Он является идеальным подарком для вас или ваших близких, помогая сохранить самые важные моменты в жизни на долгие годы.

Характеристики