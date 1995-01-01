Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
Код товара:УТ-00089357
Артикул:FA 200.015-1
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Размер альбома23 х 18.5 х 5 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Альбом для 200 фотографий формата 10х15 см. Серия Cosmo Sketch включает 2 дизайна в романтичной тематике ночного звездного неба и уличных огней: Млечный путь и Огоньки. Белые пластиковые страницы с кармашками, которые защищают фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев, по 2 фотографии на странице. Обложка выполнена из ламинированного картона, переплет: термосварка, 50 листов.
Характеристики
- Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: кармашки
- Крепление страниц: термосварка
- Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик