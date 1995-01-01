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Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки

  • 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Огоньки
Код товара:УТ-00089357
Артикул:FA 200.015-1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом для 200 фотографий формата 10х15 см. Серия Cosmo Sketch включает 2 дизайна в романтичной тематике ночного звездного неба и уличных огней: Млечный путь и Огоньки. Белые пластиковые страницы с кармашками, которые защищают фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев, по 2 фотографии на странице. Обложка выполнена из ламинированного картона, переплет: термосварка, 50 листов.

Характеристики

  • Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: кармашки
  • Крепление страниц: термосварка
  • Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик