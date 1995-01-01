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Фотоальбом Полином 10х15 см 200 фото, Cosmo Sketch - Млечный путь

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Код товара: УТ-00089358 Артикул: FA 200.015-2 Код товара: УТ-00089358 Артикул: FA 200.015-2 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Размер альбома 23 х 18.5 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Размер альбома 23 х 18.5 х 5 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц термосварка Описание Альбом для 200 фотографий формата 10х15 см. Серия Cosmo Sketch включает 2 дизайна в романтичной тематике ночного звездного неба и уличных огней: Млечный путь и Огоньки. Белые пластиковые страницы с кармашками, которые защищают фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев, по 2 фотографии на странице. Обложка выполнена из ламинированного картона, переплет: термосварка, 50 листов. Характеристики Размер альбома: 23 х 18.5 х 5 см

23 х 18.5 х 5 см Количество листов / страниц: 50 / 100

50 / 100 Крепление фотографий: кармашки

кармашки Крепление страниц: термосварка

термосварка Материал обложки / страниц: ламинированный картон / пластик Видео Наш обзор

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