Описание

Фотоальбом на 100 фото 10х15 см с пластиковыми кармашками. Пластиковые кармашки - это не только защита фотографий от пыли, влаги и отпечатков пальцев. А также удобный способ быстро вставить, вынуть и поменять местами фотографии. Переплет - термосварка. Страницы пластиковые.

Фотоальбомы Полином– только для разборчивого потребителя: классические или модные – они всегда стильные. Держать такой фотоальбом в руках приятно и трогательно, ведь в нем лучшие моменты вашей жизни. А еще он: