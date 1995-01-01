Фотоальбом Polaroid Photo Album White - Large, на 160 фото (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072504 Артикул : 6179 (у)

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Альбом для 160 снимков камер Polaroid i-Type, 600 and SX-70. На каждой странице размещается 1 снимок, страницы белые, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 19% 4 690 ₽ 3 799 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Альбом для 160 снимков камер Polaroid i-Type, 600 and SX-70. На каждой странице размещается 1 снимок, страницы белые, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid.

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