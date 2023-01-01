Альбом для 160 снимков камер Polaroid i-Type, 600 and SX-70. На каждой странице размещается 1 снимок, страницы белые, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid.