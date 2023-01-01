Фотоальбом Polaroid Photo Album White - Large, на 160 фото
Код товара : УТ-00055867
Артикул : 6179
4 690 ₽
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Описание
Альбом для 160 снимков камер Polaroid i-Type, 600 and SX-70. На каждой странице размещается 1 снимок, страницы белые, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid.