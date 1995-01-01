Фотоальбом Polaroid Photo Album Small на 40 снимков (уцененный)
Код товара : УТ-00072505
Артикул : 6043 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
18%
2 790 ₽
2 299 ₽
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Описание
Мини-альбом для 40 снимков камер Polaroid 600, SX-70 или новых моделей i-Type (One Step). На каждой странице размещается 1 снимок, страницы черные, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid, а на корешке напечатана радужная эмблема компании Polaroid. Размер альбома приблизительно 11.7 х 12.7 см.
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