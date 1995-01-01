Фотоальбом Polaroid Photo Album Small на 40 снимков (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072505 Артикул : 6043 (у)

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Мини-альбом для 40 снимков камер Polaroid 600, SX-70 или новых моделей i-Type (One Step). На каждой странице размещается 1 снимок, страницы черные, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid, а на корешке напечатана радужная эмблема компании Polaroid. Размер альбома приблизительно 11.7 х 12.7 см. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 18% 2 790 ₽ 2 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Мини-альбом для 40 снимков камер Polaroid 600, SX-70 или новых моделей i-Type (One Step). На каждой странице размещается 1 снимок, страницы черные, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid, а на корешке напечатана радужная эмблема компании Polaroid. Размер альбома приблизительно 11.7 х 12.7 см.

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