Фотоальбом Polaroid Photo Album Large на 160 фото
Код товара : УТ-00050296
Артикул : 6044
4 690 ₽
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Описание
Альбом для 160 снимков камер Polaroid 600, SX-70 или новых моделей i-Type (One Step). На каждой странице размещается 4 снимока, страницы черные, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid. Размер альбома приблизительно 21,3 x 24,3 см.