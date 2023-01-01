Альбом для 160 снимков камер Polaroid 600, SX-70 или новых моделей i-Type (One Step). На каждой странице размещается 4 снимока, страницы черные, пластиковые. Обложка твердая, из синтетической кожи. На лицевой стороне сделан оттиск в форме классического снимка Polaroid. Размер альбома приблизительно 21,3 x 24,3 см.