Картридж Polaroid 600 Color Film, 8 кадров
Код товара:УТ-00022904
Артикул:6002
Товар не найден
Характеристики
Формат печатиPolaroid 600 / I-Type (79х79 мм)
Описание
Стандартный комплект на 8 снимков для фотоаппаратов Polaroid 600-й серии и новых камер (OneStep 2, OneStep Plus, Now, Now+). Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, цветное изображение с белой рамкой, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картридж имеет встроенную батарейку для питания вспышки и прочих узлов фотоаппаратов 600-й серии.
- C батарейкой: работает и со старыми камерами Polaroid 600, и с новыми камерами Polaroid i-Type
- Проявляется за 15 минут.
- Сделано в Нидерландах: вся пленка Polaroid с гордостью изготавливается на оригинальном заводе компании в Энсхеде.
Советы по хранению и использованию кассет:
- Кассеты до использования рекомендуется хранить при температуре от 4° до 18° С (положите в холодильник, но не замораживайте!). Перед съемкой надо дать кассете нагреться до комнатной температуры. Срок годности: 1 год с момента выпуска (напечатан на упаковке).
- При съемке с контровым светом (против солнца) применяйте положительную экспокоррекцию (ползунок + 1/3 EV на камере).
- При использовании вспышки помните о ее эффективном диапазоне: 1 - 2.5 м.
- При съемке на холоде (ниже 10° С) падает насыщенность, в жаркую погоду может появиться красно-желтый оттенок.
- Регулярно прочищайте ролики вашей камеры Polaroid: грязные ролики не дают эмульсии равномерно распределиться по фотографии. Перед зарядкой кассеты аккуратно протрите ролики мягкой тканью или ватной палочкой, смоченной обычной водой.
- Первые 10 секунд после выхода карточки из камеры являются критичными для качества проявки. Если фотография не будет защищена от света, она получится выгоревшей, с низкой контрастностью. Сразу же вытащите карточку из камеры и положите ее в карман или на стол лицевой стороной вниз.
- Не оставляйте готовые снимки долгое время на солнце. Для наилучшей сохранности лучше держать их в коробке или фотоальбоме.