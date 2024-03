Стандартный комплект на 8 снимков для фотоаппаратов Polaroid 600-й серии и новых камер (OneStep 2, OneStep Plus, Now, Now+). Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, цветное изображение с белой рамкой, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картридж имеет встроенную батарейку для питания вспышки и прочих узлов фотоаппаратов 600-й серии.