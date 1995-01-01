Картридж Polaroid 600 Color Film, 8 кадров (уцененный)

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Код товара: УТ-00088952 Артикул: 6002 (OEM) срок годности Код товара: УТ-00088952 Артикул: 6002 (OEM) срок годности Формат печати Polaroid 600 / I-Type (79х79 мм) Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Формат печати Polaroid 600 / I-Type (79х79 мм) Описание Стандартный комплект на 8 снимков для фотоаппаратов Polaroid 600-й серии и новых камер (OneStep 2, OneStep Plus, Now, Now+). Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, цветное изображение с белой рамкой, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картридж имеет встроенную батарейку для питания вспышки и прочих узлов фотоаппаратов 600-й серии. C батарейкой: работает и со старыми камерами Polaroid 600, и с новыми камерами Polaroid i-Type

Проявляется за 15 минут.

Сделано в Нидерландах: вся пленка Polaroid с гордостью изготавливается на оригинальном заводе компании в Энсхеде. Советы по хранению и использованию кассет: Кассеты до использования рекомендуется хранить при температуре от 4° до 18° С (положите в холодильник, но не замораживайте!). Перед съемкой надо дать кассете нагреться до комнатной температуры. Срок годности: 1 год с момента выпуска (напечатан на упаковке).

При съемке ярко освещенных объектов применяйте отрицательную экспокоррекцию (-1/3 EV, ползунок на камере), а при контровом свете (например, напротив окна) – положительную (+ 1/3 EV).

При использовании вспышки помните о ее эффективном диапазоне: 1 - 2.5 м.

При съемке в холоде (ниже 10° С) падает насыщенность, при перегреве – появляется красно-желтый оттенок.

Регулярно прочищайте ролики вашей камеры Polaroid: грязные ролики не дают эмульсии равномерно распределиться по фотографии. Перед зарядкой кассеты аккуратно протрите ролики мягкой тканью, смоченной обычной водой.

Первые 10 секунд после выхода карточки из камеры являются наиболее критичными для качества проявки. Если фотография не будет защищена от света, она получится выгоревшей, с низкой контрастностью. Если вы используете старую камеру, желательно приспособить к камере плотный черный мешочек или коробочку, куда попадали бы снимки сразу после выхода из камеры. Или, по крайней мере, сразу же вытащите фотографию из камеры и положите ее лицевой стороной вниз. Не надо размахивать ей на свету, как веером, это не ускорит процесс проявки.

Не оставляйте готовые снимки долгое время на солнце. Для наилучшей сохранности лучше держать их в коробке или фотоальбоме. Видео Наш обзор

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