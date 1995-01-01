Картридж Polaroid 600 Color Film, 8 кадров (уцененный)
Код товара:УТ-00088952
Артикул:6002 (OEM) срок годности
Товар не найден
Характеристики
Формат печатиPolaroid 600 / I-Type (79х79 мм)
Описание
Стандартный комплект на 8 снимков для фотоаппаратов Polaroid 600-й серии и новых камер (OneStep 2, OneStep Plus, Now, Now+). Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, цветное изображение с белой рамкой, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картридж имеет встроенную батарейку для питания вспышки и прочих узлов фотоаппаратов 600-й серии.
- C батарейкой: работает и со старыми камерами Polaroid 600, и с новыми камерами Polaroid i-Type
- Проявляется за 15 минут.
- Сделано в Нидерландах: вся пленка Polaroid с гордостью изготавливается на оригинальном заводе компании в Энсхеде.
Советы по хранению и использованию кассет:
- Кассеты до использования рекомендуется хранить при температуре от 4° до 18° С (положите в холодильник, но не замораживайте!). Перед съемкой надо дать кассете нагреться до комнатной температуры. Срок годности: 1 год с момента выпуска (напечатан на упаковке).
- При съемке ярко освещенных объектов применяйте отрицательную экспокоррекцию (-1/3 EV, ползунок на камере), а при контровом свете (например, напротив окна) – положительную (+ 1/3 EV).
- При использовании вспышки помните о ее эффективном диапазоне: 1 - 2.5 м.
- При съемке в холоде (ниже 10° С) падает насыщенность, при перегреве – появляется красно-желтый оттенок.
- Регулярно прочищайте ролики вашей камеры Polaroid: грязные ролики не дают эмульсии равномерно распределиться по фотографии. Перед зарядкой кассеты аккуратно протрите ролики мягкой тканью, смоченной обычной водой.
- Первые 10 секунд после выхода карточки из камеры являются наиболее критичными для качества проявки. Если фотография не будет защищена от света, она получится выгоревшей, с низкой контрастностью. Если вы используете старую камеру, желательно приспособить к камере плотный черный мешочек или коробочку, куда попадали бы снимки сразу после выхода из камеры. Или, по крайней мере, сразу же вытащите фотографию из камеры и положите ее лицевой стороной вниз. Не надо размахивать ей на свету, как веером, это не ускорит процесс проявки.
- Не оставляйте готовые снимки долгое время на солнце. Для наилучшей сохранности лучше держать их в коробке или фотоальбоме.