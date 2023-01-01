Описание

Комплект на 8 снимков для классических фотоаппаратов Polaroid 600-й серии и новых камер Polaroid. Круглая рамка создает очень необычный эффект. Формат 8.8 х 10.7 см, цветное изображение с белой рамкой, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картридж имеет встроенную батарейку для питания фотоаппаратов 600-й серии.

Polaroid Originals - новое название Impossible Project. В сентябре 2017 года основателям проекта удалось выкупить права на бренд Polaroid, после чего они и сменили название на более узнаваемое. Вся фотобумага производится на старом заводе компании Polaroid в Голландии.

Советы по хранению и использованию кассет: