Описание

POLAROID originals B&W Film - классическая черно-белая плёнка для камер Polaroid 600 серии. Подходят для камер i-Type ( OneStep 2 и др.).

Дают глубокий черный, яркий белый и множество градаций серого цвета. Подходят для любых видов съёмки - от студийного портрета до вечеринки.

8 снимков в картридже, встроенная батарея, время проявки до 10 минут.

Цвет рамок - белый.