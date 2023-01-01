Картридж Polaroid B&W Film (для OneStep 2 и 600 серии)
Код товара : УТ-00023474
Артикул : 6003
3 790 ₽
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Описание
POLAROID originals B&W Film - классическая черно-белая плёнка для камер Polaroid 600 серии. Подходят для камер i-Type ( OneStep 2 и др.).
Дают глубокий черный, яркий белый и множество градаций серого цвета. Подходят для любых видов съёмки - от студийного портрета до вечеринки.
8 снимков в картридже, встроенная батарея, время проявки до 10 минут.
Цвет рамок - белый.