Polaroid Now Generation 3 продолжает серию небольших улучшений оригинальной камеры Now, вышедшей в 2020 году. На этот раз обновили ИК дальномер, от которого зависит работа автофокуса, а также мощность срабатывания вспышки, – теперь он не должен ошибаться даже в самую солнечную погоду (прямой солнечный свет может ослеплять ИК датчики). Сенсор освещенности теперь размещается прямо под объективом, что должно обеспечить более точную работу автоэкспозиции. Наконец, обновились варианты окраски камеры: теперь доступно больше ярких цветов.

В остальном это все такой же классический аналоговый фотоаппарат с квадратным форматом фотографий (79 х 79 мм). В системе автофокуса используется два переключаемых объектива, которые применяются в зависимости от расстояния до объекта съемки (определяется автоматически). Одна линза фокусируется на близких объектах (от 55 см до 1.3 м), вторая – на дальних объектах (от 1 м до бесконечности). Управление вспышкой автоматическое: камера регулирует энергию импульса в зависимости от уровня освещенности и дистанции съемки. Вспышку также можно выключить для съемки с естественным освещением, это рекомендуется делать только при съемке под ярким солнечным светом или при использовании штатива (у камеры имеется стандартное штативное гнездо 1/4"). Для автопортретов с друзьями пригодится таймер автоспуска, а двойная экспозиция позволяет творчески накладывать одно изображение на другое. У камеры также имеется режим компенсации экспозиции (+/- 1/2 EV).

Отличия Polaroid Now и Now+: главным отличием Now+ является встроенный Bluetooth-передатчик, с помощью которого камерой можно управлять дистанционно, через мобильное приложение. Приложение открывает доступ к таким режимам как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная экспозиция, съемка с длинной выдержкой от руки. Второе отличие: Now+ может фокусироваться на более короткой дистанции: 0.4 м вместо 0.55 м. Внешне Now+ легко отличить по цвету: эти камеры окрашиваются в один цвет, в то время как Now выпускаются в двухцветном исполнении.

Кассеты: Polaroid Now может использовать картриджи i-Type и 600. Основное отличие i-Type – это отсутствие встроенной батарейки, в которой больше нет необходимости, т.к. у камеры имеется собственный литий-ионный аккумулятор. За счет этого картриджи i-Type стоят немного дешевле. Для защиты от засветки снимка у камеры имеется специальный пластиковый экран, который выезжает вместе с фотографией, защищая ее от света в первые секунды после снимка. Для наилучшего качества проявки рекомендуется подержать карточку в таком положении несколько секунд, а затем вытащить и положить ее лицевой стороной вниз на все время проявки (зависит от типа бумаги, указан на упаковке). Это обеспечит изображению наибольшую контрастность и цветовую насыщенность. Во время проявки не надо размахивать карточкой – это не ускорит процесс, а только ухудшит качество изображения.

Polaroid Now Generation 3 использует встроенный литий-ионный аккумулятор, камера заряжается через USB-C порт. Корпус камеры на 40% состоит из материалов вторичной переработки.

Как снимать:

Зарядите фотоаппарат и включите его

Распакуйте свежий картридж Polaroid 600 или I-Type (картриджи продаются отдельно)

Откройте крышку камеры (спереди снизу), установите картридж светозащитной заслонкой вверх и язычком к себе

Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет светозащитная заслонка и черная карточка, закрывавшая картридж

Слегка приподнимите заслонку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса. Не отрывайте верхнюю пленку, это важный элемент камеры

Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке

Если карточка не выехала: откройте дверцу, достаньте картридж, проверьте, какой стороной вы его ставите, поставьте его снова внутрь до упора

Рекомендации по съемке

Для наведения используйте оптический видоискатель, при съемке с расстояния 1 метр и ближе прицеливайтесь немного вверх и влево

Держите камеру снизу, чтобы не заслонить пальцами датчики, вспышку или объектив

Для фиксации фокуса и экспозиции нажмите спусковую кнопку наполовину, затем можно изменить композицию кадра

Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 10 секунд, это важно для того, чтобы фотография проявилась правильно

После того, как несколько секунд прошли, дайте черной заслонке уехать внутрь, а снимок положите на стол лицом вниз: ему требуется еще примерно 15 минут на то, чтобы полностью проявиться

При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт

Вспышка по умолчанию всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки

всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. После того, как вы сделаете снимок, вспышка включится автоматически

При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона

Для активации автоспуска, нажмите кнопку таймера на передней панели, спереди загорится оранжевый индикатор.

Настройте положение камеры, используя видоискатель, затем нажмите на спуск затвора: индикатор начнет мигать: у вас 9 секунд.

Чтобы выключить таймер без срабатывания затвора, нажмите на кнопку таймера еще раз.

При активации таймера находитесь с обратной стороны камеры, не закрывайте собой датчик экспозиции, который находится спереди, иначе вы можете получить пересвеченный снимок.

Для активации двойной экспозиции нажмите на кнопку таймера 2 раза: счетчик кадров изменится на "1". Сделайте снимок – на счетчике загорится цифра 2.

Вы можете выключить камеру между 2 снимками в режиме двойной экспозиции, она сохраняет данный режим в памяти.

Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры

Картриджам Polaroid требуется много света, поэтому всегда используйте вспышку, за исключением съемки на улице в ясный день или при использовании штатива

Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики можно вращать для чистки со всех сторон: для этого поворачивайте черную пластиковую шестеренку, располагающуюся слева. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.

Характеристики