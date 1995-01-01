Polaroid Now второго поколения – все такой же настоящий аналоговый фотоаппарат с квадратным форматом фотографий. Основные отличия от первого: усовершенствованная, более резкая оптика, а также корпус, на 40% выполненный из переработанного пластика. Вместо гнезда USB Micro B для зарядки теперь используется современный порт USB Type C. Других отличий не замечено: камера выглядит и управляется точно также. По неофициальной информации (отзывы первых пользователей), у второго поколения отсутствует проблема переэкспонирования снимков, которая достаточно часто встречалась ранее: вероятно, используется новый датчик замера освещенности.

Фотоаппарат Polaroid Now использует системe автофокуса и два встроенных объектива, которые применяются в зависимости от расстояния до объекта съемки (определяется автоматически с помощью встроенного дальномера). Одна линза фокусируется на близких объектах (от 55 см до 1.3 м), вторая – на дальних объектах (от 0.6 м до бесконечности). Управление вспышкой автоматическое, интеллектуальное: камера устанавливает мощность импульса в зависимости от уровня освещенности и дистанции съемки. Вспышку также можно выключить для съемки с естественным освещением. Для автопортретов с друзьями пригодится таймер автоспуска, а двойная экспозиция позволяет творчески накладывать одно изображение на другое. У камеры также имеется режим компенсации экспозиции (+/- 1/2 EV).

Кассеты: Polaroid Now может использовать картриджи i-Type и 600. Основное отличие i-Type – это отсутствие встроенной батарейки, в которой больше нет необходимости, т.к. у камеры имеется собственный литий-ионный аккумулятор. За счет этого картриджи i-Type стоят немного дешевле. Для защиты от засветки снимка у камеры имеется специальный пластиковый экран, который выезжает вместе с фотографией, защищая ее от света в первые секунды после снимка. Для наилучшего качества проявки рекомендуется подержать карточку в таком положении несколько секунд, а затем вытащить и положить ее лицевой стороной вниз на все время проявки (зависит от типа бумаги, указан на упаковке). Это обеспечит изображению наибольшую контрастность и насыщенность цвета. Во время проявки не надо размахивать карточкой – это не ускорит процесс, а фотография может получиться выцветшей.

Питание: Polaroid Now использует встроенный литий-ионный аккумулятор. Камера заряжается по USB.

Как это работает:

Зарядите фотоаппарат и включите его

Распакуйте свежий картридж Polaroid 600 или I-Type (картриджи продаются отдельно)

Откройте крышку камеры (спереди снизу), установите картридж светозащитной заслонкой вверх и язычком к себе

Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет светозащитная заслонка

Важно! Не отрывайте черную пленку, это важный элемент самой камеры, защищающий фотографии от света на время первичной проявки

Просто слегка приподнимите пленку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса

Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке

Рекомендации по съемке

Для наведения используйте оптический видоискатель и постарайтесь не держать пальцы перед камерой, чтобы не закрыть вспышку или объектив

Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры

Картриджам Polaroid требуется много света, поэтому всегда используйте вспышку, за исключением съемки под прямым солнечным светом

Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 5 секунд, это важно для того, чтобы фотография проявилась правильно

После того, как несколько секунд прошли, дайте черной пленке уехать внутрь, а снимок положите на стол лицом вниз: ему требуется еще примерно 15 минут на то, чтобы полностью проявиться

При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт

При съемке на фоне окна (против света) используйте вспышку

Вспышка по умолчанию всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки

всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. После того, как вы сделаете кадр, вспышка включится автоматически

При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона

Для активации автоспуска, нажмите кнопку таймера на передней панели, спереди загорится оранжевый индикатор.

Настройте положение камеры, используя видоискатель, затем нажмите на спуск затвора: индикатор начнет мигать: у вас 9 секунд.

Чтобы выключить таймер без срабатывания затвора, нажмите на кнопку таймера еще раз.

При активации таймера находитесь с обратной стороны камеры, не закрывайте собой датчик экспозиции, который находится спереди, иначе вы можете получить пересвеченный снимок.

Для активации двойной экспозиции нажмите на кнопку таймера 2 раза: счетчик кадров изменится на "1". Сделайте снимок – на счетчике загорится цифра 2.

Вы можете выключить камеру между 2 снимками в режиме двойной экспозиции, она сохраняет данный режим в памяти.

Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.

Характеристики