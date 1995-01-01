Фотоаппарат моментальной печати Polaroid Now Generation 2, фиолетовый
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Описание
Polaroid Now второго поколения – все такой же настоящий аналоговый фотоаппарат с квадратным форматом фотографий. Основные отличия от первого: усовершенствованная, более резкая оптика, а также корпус, на 40% выполненный из переработанного пластика. Вместо гнезда USB Micro B для зарядки теперь используется современный порт USB Type C. Других отличий не замечено: камера выглядит и управляется точно также. По неофициальной информации (отзывы первых пользователей), у второго поколения отсутствует проблема переэкспонирования снимков, которая достаточно часто встречалась ранее: вероятно, используется новый датчик замера освещенности.
Фотоаппарат Polaroid Now использует системe автофокуса и два встроенных объектива, которые применяются в зависимости от расстояния до объекта съемки (определяется автоматически с помощью встроенного дальномера). Одна линза фокусируется на близких объектах (от 55 см до 1.3 м), вторая – на дальних объектах (от 0.6 м до бесконечности). Управление вспышкой автоматическое, интеллектуальное: камера устанавливает мощность импульса в зависимости от уровня освещенности и дистанции съемки. Вспышку также можно выключить для съемки с естественным освещением. Для автопортретов с друзьями пригодится таймер автоспуска, а двойная экспозиция позволяет творчески накладывать одно изображение на другое. У камеры также имеется режим компенсации экспозиции (+/- 1/2 EV).
Кассеты: Polaroid Now может использовать картриджи i-Type и 600. Основное отличие i-Type – это отсутствие встроенной батарейки, в которой больше нет необходимости, т.к. у камеры имеется собственный литий-ионный аккумулятор. За счет этого картриджи i-Type стоят немного дешевле. Для защиты от засветки снимка у камеры имеется специальный пластиковый экран, который выезжает вместе с фотографией, защищая ее от света в первые секунды после снимка. Для наилучшего качества проявки рекомендуется подержать карточку в таком положении несколько секунд, а затем вытащить и положить ее лицевой стороной вниз на все время проявки (зависит от типа бумаги, указан на упаковке). Это обеспечит изображению наибольшую контрастность и насыщенность цвета. Во время проявки не надо размахивать карточкой – это не ускорит процесс, а фотография может получиться выцветшей.
Питание: Polaroid Now использует встроенный литий-ионный аккумулятор. Камера заряжается по USB.
Как это работает:
- Зарядите фотоаппарат и включите его
- Распакуйте свежий картридж Polaroid 600 или I-Type (картриджи продаются отдельно)
- Откройте крышку камеры (спереди снизу), установите картридж светозащитной заслонкой вверх и язычком к себе
- Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет светозащитная заслонка
- Важно! Не отрывайте черную пленку, это важный элемент самой камеры, защищающий фотографии от света на время первичной проявки
- Просто слегка приподнимите пленку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса
- Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке
Рекомендации по съемке
- Для наведения используйте оптический видоискатель и постарайтесь не держать пальцы перед камерой, чтобы не закрыть вспышку или объектив
- Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры
- Картриджам Polaroid требуется много света, поэтому всегда используйте вспышку, за исключением съемки под прямым солнечным светом
- Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 5 секунд, это важно для того, чтобы фотография проявилась правильно
- После того, как несколько секунд прошли, дайте черной пленке уехать внутрь, а снимок положите на стол лицом вниз: ему требуется еще примерно 15 минут на то, чтобы полностью проявиться
- При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт
- При съемке на фоне окна (против света) используйте вспышку
- Вспышка по умолчанию всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки
- Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. После того, как вы сделаете кадр, вспышка включится автоматически
- При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона
- Для активации автоспуска, нажмите кнопку таймера на передней панели, спереди загорится оранжевый индикатор.
- Настройте положение камеры, используя видоискатель, затем нажмите на спуск затвора: индикатор начнет мигать: у вас 9 секунд.
- Чтобы выключить таймер без срабатывания затвора, нажмите на кнопку таймера еще раз.
- При активации таймера находитесь с обратной стороны камеры, не закрывайте собой датчик экспозиции, который находится спереди, иначе вы можете получить пересвеченный снимок.
- Для активации двойной экспозиции нажмите на кнопку таймера 2 раза: счетчик кадров изменится на "1". Сделайте снимок – на счетчике загорится цифра 2.
- Вы можете выключить камеру между 2 снимками в режиме двойной экспозиции, она сохраняет данный режим в памяти.
Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|f 95 - 102 мм (прибл. 35-40 мм в 35-мм эквиваленте) f/11, угол обзора 40° по горизонтали, 41° по вертикали, линзы из поликарбоната и акрила, с просветляющим покрытием
|Стабилизатор изображения:
|нет
|Диаметр светофильтра:
|установка светофильтров не предусмотрена
|Фотосъёмка
|Автоспуск:
|есть, 9 c
|Размер фотоизображения:
|79 х 79 мм (общая площадь с полями 107 х 88 мм)
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|авто
|Замер экспозиции:
|авто
|Ручная экспозиция:
|нет
|Экспокоррекция:
|+/- 1/2 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|зональная автофокусировка, от 0.55 м до 1.3 м, от 0.6 м до бесконечности
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|есть (отключаемая)
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|ЖК счетчик кадров, с подсветкой
|Видоискатель:
|оптический
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор, встроенный, 750 мАч, зарядка по USB
|Физические характеристики
|Вес:
|455.8 г (без картриджа с фотобумагой)
|Размеры:
|150.2 х 112.2 х 94 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|2023 г.
|Комплектация:
|камера, ремешок на руку, USB Type C кабель 1.2 м, документация