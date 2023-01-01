Описание

Polaroid Now+ Generation 2 – самый продвинутый из аналоговых фотоаппаратов Polaroid. Фотоаппарат соединяется по Bluetooth с приложением на вашем телефоне, что позволяет использовать множество режимов, недоступных у обычного Polaroid Now. Это приоритет диафрагмы, длинная выдержка и режим полностью ручного управления. В отличие от обычного Now, модель Now+ имеет штативное гнездо, так что вам не придется отдельно искать штативные адаптеры.

Второе поколение (Generation 2) отличается новым корпусом – теперь он на 40% выполнен из переработанного пластика. Также усовершенствованы линзы, чтобы фотографии стали более резкими. Устаревший Micro USB зарядный порт заменен на удобный USB Type C. Наконец (по неофициальной информации), заменен датчик измерения экспозиции, что позволило избавиться от проблемы засвеченных фотографий, которая встречалась ранее.

Продвинутые режимы съемки:

Длинная выдержка при использовании штатива позволяет создавать пейзажные фотографии вечером и ночью, а также рисовать светом – для последнего в приложении даже есть отдельный режим, который включает фонарик на вашем смартфоне, если у вас под рукой нет ничего другого.

Ручной выбор диафрагмы в режиме ее приоритета дает возможность управлять глубиной резкости, а также общей резкостью изображения: для получения мягкого «софт фокус» эффекта откройте диафрагму полностью. Для оптимальной резкости прикройте ее на 2-3 ступени. Если хотите, чтобы и передний, и задний план были в фокусе, закройте ее полностью (скорее всего, в этом случае придется использовать штатив). Камера автоматически подберет выдержку.

В приложении также можно вручную выбирать дистанцию фокусировки: портретную (0.55 - 1.3 м) или пейзажную (от 0.6 м до бесконечности). Камера использует для разных дистанций разные объективы. Вообще у Polaroid Now+ есть собственный дальномер, который автоматически замеряет расстояние до объекта. Но в некоторых случаях он может ошибаться, поэтому принудительный выбор объектива – достаточно полезная функция. Один из объективов можно даже привязать через приложение в качестве любимого, чтобы не подключаться каждый раз через смартфон: для активации режима просто нажмите и удерживайте кнопку "+" на камере, пока индикатор кнопки не загорится красным.

Ручной режим отдает под ваш контроль все управление камерой: вы самостоятельно устанавливаете диафрагму, выдержку, мощность вспышки, зону фокусировки и количество экспозиций (в этом режиме их может быть больше 2). Все параметры отображаются на одном экране, камера также оценивает экспонирование снимка с помощью собственного замера – в общем, очень интересный режим для опытных пользователей.

Как и у обычного Polaroid Now, у Polaroid Now+ есть функция двойной экспозиции, активировать ее можно или через приложение, или просто 2 нажатиями на кнопку "+". Двойная экспозиция позволяет накладывать одно изображение на другое – на одном снимке.

Таймер автоспуска можно запустить как через мобильное приложение, так и на самой камере: для этого просто нажмите на "+" один раз. Светодиод под видоискателем на передней панели загорится оранжевым. Чтобы выйти из режима, нажмите "+" еще раз. Чтобы запустить таймер, прицельтесь через видоискатель и нажмите на кнопу спуска. Не запускайте таймер, стоя перед камерой: вы закроете собой свет, и она выставит неправильные значения экспозиции, в результате снимок получится засвеченным.

Наконец, в базовую комплектацию входят 5 светофильтров: «звездный», красный с виньетированием, голубой, желтый и оранжевый. Цветные фильтры позволяют регулировать контрастность при использовании черно-белой пленки, их также можно использовать для создания необычных цветов при фотографировании в цвете (вы можете как надеть их на объектив, так и приложить к вспышке, что дает разные эффекты). Звездный фильтр создает выразительные длинные лучики света от каждого источника освещения в кадре. Для хранения светофильтров в комплекте идет небольшой тканевый чехол.

Бумага: Polaroid Now+ может использовать картриджи i-Type и 600. Основное отличие i-Type – это отсутствие встроенной батарейки, в которой больше нет необходимости, т.к. у камеры имеется собственный литий-ионный аккумулятор. За счет этого картриджи i-Type стоят немного дешевле.

Питание: Polaroid Now+ использует встроенный литий-ионный аккумулятор, одной зарядки хватает приблизительно на 15 упаковок бумаги. Камера заряжается по USB.

Как это работает:

Зарядите фотоаппарат и включите его

Распакуйте свежий картридж Polaroid 600 или I-Type (картриджи продаются отдельно)

Откройте крышку камеры (спереди снизу), установите картридж светозащитной заслонкой вверх, а язычком к себе

Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет светозащитная заслонка

Важно! Не отрывайте черную пленку, это важный элемент самой камеры, защищающий фотографии от света на время первичной проявки

Просто слегка приподнимите пленку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса

Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке

Рекомендации по съемке

Для наведения используйте оптический видоискатель и постарайтесь не держать пальцы перед камерой, чтобы не закрыть вспышку или объектив

Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры

Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 5 секунд, это важно для того, чтобы фотография проявилась правильно

После того, как несколько секунд прошли, дайте черной пленке уехать внутрь, а снимок положите на стол лицом вниз: ему требуется еще примерно 15 минут на то, чтобы полностью проявиться

Картриджам Polaroid требуется много света, поэтому чаще используйте вспышку, за исключением съемки под прямым солнечным светом или с длительной выдержкой

При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт

На улице днем также можно использовать вспышку, это уберет тени с лица. Благодаря ручному режиму вы можете поставить ее мощность на минимум

Вспышка по умолчанию всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки

Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. После того, как вы сделаете кадр, вспышка включится обратно автоматически

При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона, либо используйте срабатывание вспышки с длинной выдержкой через ручной режим управления

Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть 2 металлических ролика внутри камеры, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.