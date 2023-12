Polaroid Now+ Generation 2 – самый продвинутый из аналоговых фотоаппаратов Polaroid. Фотоаппарат соединяется по Bluetooth с приложением на вашем телефоне, что позволяет использовать множество режимов, недоступных у обычного Polaroid Now. Это приоритет диафрагмы, длинная выдержка и режим полностью ручного управления, в котором вы самостоятельно устанавливаете диафрагму, выдержку, мощность вспышки, зону фокусировки и количество экспозиций. Модель Now+ также имеет штативное гнездо, так что вам не придется отдельно искать штативные адаптеры, а в комплекте с фотоаппаратом идет 5 светофильтров для творческого использования. Второе поколение (Generation 2) отличается новым корпусом – теперь он на 40% выполнен из переработанного пластика. Также усовершенствованы линзы, чтобы фотографии стали более резкими. Устаревший зарядный порт Micro USB заменен на удобный USB Type C. Наконец (по неофициальной информации), заменен датчик измерения экспозиции, что позволило избавиться от проблемы засвеченных фотографий, которая встречалась ранее.