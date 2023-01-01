Описание

Polaroid Go – самый маленький моментальный фотоаппарат в мире от создателей моментальной фотографии. Камера выглядит как классический Polaroid в миниатюре: создатели решили сохранить старые формы, лишь немного скруглив края. Фотоаппарат полностью аналоговый, то есть фотографии не сохраняются в цифровом виде, они существуют только на бумаге формата Go, которая примерно в 2 раза меньше классических картриджей Polaroid 600 (размер изображения 46х46 против 79х79 мм). При этом она поддерживает такие функции как: автоматический замер экспозиции, отключаемая вспышка, двойная экспозиция и съемка с таймером. Для селфи имеется своеобразное зеркальце: передняя линза видоискателя отзеркаливает изображение, чтобы вам было легче навести на себя фотоаппарат при съемке с вытянутой руки. Polaroid Go работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается по USB.

Как это работает:

Зарядите фотоаппарат

Распакуйте свежий картридж Polaroid Go (картриджи продаются отдельно)

Откройте крышку камеры (снизу), совместите желтые отметки на картридже с такими же отметками внутри корпуса

Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет черная карточка

Важно! Не отрывайте черную пленку, это важный элемент самой камеры, защищающий фотографии от света на время первичной проявки

Просто слегка приподнимите пленку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса

Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке

Рекомендации по съемке

Для наведения используйте оптический видоискатель и постарайтесь не держать пальцы перед камерой, чтобы не закрыть вспышку или объектив

Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры

Картриджам Polaroid Go требуется много света, поэтому всегда используйте вспышку, за исключением съемки под прямым солнечным светом

Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 5 секунд, это важно для того, чтобы фотография проявилась правильно

После того, как 5 секунд прошли, дайте черной пленке уехать внутрь, а снимок положите на стол лицом вниз: ему требуется еще примерно 15 минут на то, чтобы полностью проявиться

При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт

При съемке на фоне окна (против света) используйте вспышку

Вспышка всегда активна по умолчанию, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки: на дисплее рядом со счетчиком кадров должна погаснуть точка

Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. Точка на дисплее загорится снова. После того, как вы сделаете кадр, вспышка включится автоматически

При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона

Для активации таймера, зажмите кнопку вспышки на 2 секунды: спереди (под вспышкой) загорится оранжевый индикатор. У вас 9 секунд, чтобы принять позу.

При активации таймера находитесь с обратной стороны, не закрывайте собой датчик экспозиции, который находится спереди, иначе вы можете получить пересвеченный снимок.

Для активации двойной экспозиции нажмите на кнопку вспышки 2 раза: счетчик кадров изменится на "1". Сделайте снимок – на счетчике загорится цифра 2.

Вы можете выключить камеру между 2 снимками в режиме двойной экспозиции, она сохраняет данный режим в памяти.

Чтобы придать фотографиям необычные краски, используйте цветные фильтры Polaroid Go Color Filter Set (продаются отдельно)

Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.