Описание

Оригинальный альбом для фотографий формата Polaroid GO. В прозрачные пластиковые кармашки помещается 36 снимков. Обложка выполнена в виде прочного чехла-ракушки, который закрывается на молнию и надежно защищает ваши драгоценные фотографии. Металлический карабин позволяет прицепить альбом к рюкзаку, сумке или еще чему-нибудь.

Внимание: для наилучшей сохранности изображения рекомендуется дать фотохимии полностью высохнуть перед тем, как класть фотографии в альбом на долгое время. Дайте снимку проветриться с течение 10-15 минут, затем храните его в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении в течение первых 30 дней после съемки. После этого его можно убрать в альбом и оставить там.

Только для снимков формата GO, 67 х 54 мм

Размеры альбома : 13 х 10 х 4 см

Материалы: полиэстер, канвас

Камера и картриджи не входят в комплект.