Фотоальбом Polaroid GO Pocket Photo Album, 36 фото, черный
Код товара : УТ-00072451
Артикул : 6164
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Оригинальный альбом для фотографий формата Polaroid GO. В прозрачные пластиковые кармашки помещается 36 снимков. Обложка выполнена в виде прочного чехла-ракушки, который закрывается на молнию и надежно защищает ваши драгоценные фотографии. Металлический карабин позволяет прицепить альбом к рюкзаку, сумке или еще чему-нибудь.
Внимание: для наилучшей сохранности изображения рекомендуется дать фотохимии полностью высохнуть перед тем, как класть фотографии в альбом на долгое время. Дайте снимку проветриться с течение 10-15 минут, затем храните его в темном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении в течение первых 30 дней после съемки. После этого его можно убрать в альбом и оставить там.
- Только для снимков формата GO, 67 х 54 мм
- Размеры альбома : 13 х 10 х 4 см
- Материалы: полиэстер, канвас
Камера и картриджи не входят в комплект.