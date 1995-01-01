Фотоаппарат моментальной печати Polaroid Go Generation 2, красный
Код товара : УТ-00073748
Артикул : 9098
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Описание
Второе поколение моментальных фотоаппаратов Polaroid Go отличается увеличенной светосилой объектива (f/9 против f/12) и улучшенным, более точным датчиком замера экспозиции. Зарядный порт был заменен с устаревшего USB Micro B на современный USB Type C. В остальном это тот же Polaroid Go – самый маленький моментальный фотоаппарат в мире от создателей моментальной фотографии.
Фотоаппарат полностью аналоговый, то есть фотографии не сохраняются в цифровом виде, они существуют только на бумаге формата Go, которая примерно в 2 раза меньше классических картриджей Polaroid 600 (размер изображения 46х46 против 79х79 мм). При этом камера поддерживает такие функции как: автоматический замер экспозиции, отключаемая вспышка, двойная экспозиция и съемка с таймером автоспуска. Для селфи имеется своеобразное зеркальце: передняя линза видоискателя отзеркаливает изображение, чтобы вам было легче навести на себя фотоаппарат при съемке с вытянутой руки. Polaroid Go работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается по USB.
Как это работает:
- Зарядите фотоаппарат
- Распакуйте свежий картридж Polaroid Go (картриджи продаются отдельно)
- Откройте крышку камеры (снизу), совместите желтые отметки на картридже с такими же отметками внутри корпуса
- Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет черная карточка
- Важно! Не отрывайте черную пленку, это важный элемент самой камеры, защищающий фотографии от света на время первичной проявки
- Просто слегка приподнимите пленку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса
- Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке
Рекомендации по съемке
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы не делать неудачные снимки
- Держите камеру сбоку, постарайтесь выставлять вперед пальцы, чтобы не закрыть вспышку, объектив или датчик экспозамера
- Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры
- Картриджам Polaroid Go требуется много света, поэтому вспышку лучше не отключать
- Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 5 секунд, это важно для того, чтобы фотография не оказалась засвеченной
- После того, как 5 секунд прошли, дайте черной пленке уехать внутрь, а снимок положите на стол лицевой частью вниз: ему требуется еще примерно 10-15 минут на то, чтобы полностью проявиться. Если соблюдать эти рекомендации, вы получите качественную фотографию с яркими и насыщенными цветами.
- При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт
- При съемке на фоне окна (против света) используйте вспышку
- Вспышка всегда активна по умолчанию, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки: на дисплее рядом со счетчиком кадров должна погаснуть точка
- Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. Точка на дисплее загорится снова. После того, как вы сделаете кадр, вспышка включится автоматически
- При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона
- Для активации таймера, зажмите кнопку вспышки на 2 секунды: спереди (под вспышкой) загорится оранжевый индикатор. У вас 9 секунд, чтобы принять позу.
- При активации таймера находитесь с обратной стороны, не закрывайте собой датчик экспозиции, который находится спереди, иначе вы можете получить пересвеченный снимок.
- Для активации двойной экспозиции нажмите на кнопку вспышки 2 раза: счетчик кадров изменится на "1". Сделайте снимок – на счетчике загорится цифра 2.
- Вы можете выключить камеру между 2 снимками в режиме двойной экспозиции, она сохраняет данный режим в памяти.
- Чтобы придать фотографиям необычные краски, используйте цветные фильтры Polaroid Go Color Filter Set (продаются отдельно)
Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.