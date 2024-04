Второе поколение моментальных фотоаппаратов Polaroid Go отличается увеличенной светосилой объектива (f/9 против f/12) и улучшенным, более точным датчиком замера экспозиции. Зарядный порт был заменен с устаревшего USB Micro B на современный USB Type C. В остальном это тот же Polaroid Go – самый маленький моментальный фотоаппарат в мире от создателей моментальной фотографии. Фотоаппарат полностью аналоговый, то есть фотографии не сохраняются в цифровом виде, они существуют только на бумаге формата Go, которая примерно в 2 раза меньше классических картриджей Polaroid 600 (размер изображения 46х46 против 79х79 мм). При этом камера поддерживает такие функции как: автоматический замер экспозиции, отключаемая вспышка, двойная экспозиция и съемка с таймером. Для селфи имеется своеобразное зеркальце: передняя линза видоискателя отзеркаливает изображение, чтобы вам было легче навести на себя фотоаппарат при съемке с вытянутой руки. Polaroid Go работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается по USB.