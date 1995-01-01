Тип камеры Аналоговая

Формат печати Polaroid 600 / I-Type (79х79 мм)

Ручная экспозиция через приложение

Замер экспозиции авто

Экспокоррекция +/- 1/2 EV

Выдержка авто, ручная: 1/200 с - 1 с (в камере), до 30 с или длительная от руки (через приложение)

Мультиэкспозиция есть

Питание литий-ионный аккумулятор, встроенный, 750 мАч, зарядка через USB-С порт (кабель и сетевой адаптер не входят в комплект)