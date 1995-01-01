Фотоаппарат моментальной печати Polaroid Flip, белый
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Характеристики
Описание
Flip – это фотоаппарат моментальной печати классического формата Polaroid (размер изображения 8х8 см). Это модель 2025 года, которая использует ряд нововведений. Сразу бросается в глаза раскладная конструкция, давшая названия всей камере: чтобы начать съемку, надо поднять переднюю крышку, которая защищает объектив, видоискатель и сенсоры камеры от повреждений. Объектив стал светлее: f/9 против f/11, а фокусировка осуществляется оригинальным способом – с помощью акустического дальномера (сонара) и карусельки с 4 линзами, располагающейся внутри корпуса. Локатор автоматически определяет расстояние до объекта, а карусель выставляет соответствующую линзу.
В Polaroid Now использовалась отчасти похожая система, только на карусели было всего 2 линзы, а определение дистанции производилось с помощью оптического (инфракрасного) датчика. Компания решила поэкспериментировать с акустическим сенсором, поскольку инфракрасные датчики теряют чувствительность под прямым солнечным светом, а более мощные лазерные дальномеры могут быть опасны для глаз (в особенности на коротких дистанциях). Использование 4 сменных линз позволяет навестись более точно и снимать с меньшего расстояния (минимальная дистанция: 0.4 м).
Polaroid Flip научился выдавать предупреждения: например, если камера видит, что при текущих настройках изображение получится слишком светлым, слишком темным или если камера не может сфокусироваться из-за слишком короткой дистанции, в видоискателе загорится красный индикатор. При этом фотоаппарат заблокирует спуск затвора, если расстояние съемки менее 40 см – во избежание брака.
Многие творческие режимы были позаимствованы у Now и Now+: это съемка с таймером автоспуска (12 с), режим двойной экспозиции, ручная коррекция экспозиции (+/- 1/2 EV). Благодаря встроенному Bluetooth модулю Flip можно подключить к смартфону с приложением Polaroid. Приложение открывает доступ к таким режимам как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная экспозиция, съемка с длинной выдержкой от руки. Через приложение также можно «отсканировать» готовые изображения, чтобы поделиться ими в социальных сетях.
В комплекте теперь идет стильный веревочный ремень, с которым камеру можно носить на шее или на плече.
Как снимать:
- Зарядите фотоаппарат через USB-C порт и включите его
- Распакуйте свежий картридж Polaroid 600 или I-Type (рекомендуется I-Type, картриджи продаются отдельно)
- Откройте крышку камеры (спереди снизу), установите картридж язычком к себе
- Закройте крышку: после этого из камеры выедет светозащитная пленочная заслонка и черная карточка, закрывавшая картридж
- Слегка подденьте заслонку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса. Не отрывайте пленку, это важный элемент камеры
- Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке
- Если карточка не выехала: откройте дверцу, достаньте картридж, проверьте, какой стороной вы его ставите, поставьте его снова внутрь до упора
Рекомендации по съемке
- Для наведения используйте оптический видоискатель, при съемке с расстояния 1 метр и ближе прицеливайтесь немного вверх и влево
- Держите камеру снизу, чтобы не заслонить пальцами датчики или объектив
- Для фиксации фокуса и экспозиции нажмите спусковую кнопку наполовину, затем можно изменить композицию кадра
- Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 10-15 секунд, это важно для того, чтобы фотография проявилась правильно
- После того, как несколько секунд прошли, дайте черной заслонке уехать внутрь, а снимок положите в карман или на стол лицом вниз: ему требуется еще примерно 15 минут на то, чтобы полностью проявиться
- При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт
- Вспышка по умолчанию всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки
- Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. После того, как вы сделаете снимок, вспышка включится автоматически
- При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной, чтобы избежать эффекта черного фона
- Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры
- Картриджам Polaroid требуется много света, поэтому всегда используйте вспышку, за исключением съемки на улице в ясный день или при использовании штатива
- Для использования творческих режимов внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики можно вращать для чистки со всех сторон: для этого поворачивайте черную пластиковую шестеренку, располагающуюся слева. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.
Характеристики
- Объектив: 4 переключаемых объектива: 94.17 / 97.75 / 101.4 / 107 mm f/8.5-66, угол обзора 39.4° по горизонтали, 40.8° по вертикали, линзы из поликарбоната и акрила, с просветляющим покрытием
- Диаметр светофильтра: установка светофильтров не предусмотрена
- Автоспуск: есть, 12 с
- Размер фотоизображения: 79 х 79 мм (общая площадь с полями 107 х 88 мм)
- Выдержка: авто: 1/200 с - 1 с (в камере), ручная: до 30 с или длительная от руки (через приложение)
- Замер экспозиции: авто
- Приоритет выдержки: через приложение
- Приоритет диафрагмы: через приложение
- Ручная экспозиция: через приложение
- Экспокоррекция: +/- 1/2 EV
- Автофокус: есть, четырехзонный, от 0.4 м до ∞
- Встроенная вспышка: есть (отключаемая), эффективная дальность: 4.5 м
- Дисплей: LED счетчик кадров и индикатор режимов
- Видоискатель: оптический
- Питание: литий-ионный аккумулятор, встроенный, 750 мАч, зарядка через USB-С порт (кабель и сетевой адаптер не входят в комплект)
- Вес: 648 г (без картриджа с фотобумагой)
- Размеры: закрытое положение: 163.5 х 117.2 х 89.7 мм, в открытом виде: 163.5 х 117.2 х 121.6 мм
- Дата анонса: апрель 2025 г.
- Комплектация: камера, ремешок на шею, документация
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