Картридж Polaroid Color Film для SX-70

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Код товара: УТ-00050287 Артикул: 6004 Код товара: УТ-00050287 Артикул: 6004 Кассета на 8 цветных моментальных фотографий в белых рамках. Классический квадратный формат фотографий. Встроенный аккумулятор для работы камеры. Кассета подойдёт к следующим типам фотоаппаратов: ретро-фотоаппараты Polaroid серии SX-70 (складные зеркальные, а также пластиковые типа «box-type», относящиеся к серии SX-70). Товар не найден Задать вопрос Описание Кассета на 8 цветных моментальных фотографий в белых рамках. Классический квадратный формат фотографий. Встроенный аккумулятор для работы камеры.

Свето-чувствительность: ISO 160

Общий размер снимка: 8.8 x 10.7 см

Размер изображения: 7.9 x 7.9 см

Покрытие: глянец

Время проявки: 5-10 минут при температуре 20°C

Подходит к фотоаппаратам: винтажные камеры Polaroid серии SX-70 (модели: складные SX-70 Land Camera / SX-70 Alpha 1 / SX-70 Model 2 / SX-70 Model 3 / SX-70 Sonar Autofocus и др.; пластиковые «box-type» камеры Polaroid 500 / 1000 / One Step Rainbow / Pronto! / The Button / 3500 Autofocus / 5000 Autofocus и др., относящиеся к серии SX-70) Видео Наш обзор

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