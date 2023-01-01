Описание

Двойной комплект (на 16 снимков) для новых фотоаппаратов Polaroid OneStep 2, Now и т.д. Специальная серия: отличается цветными металлизированными рамками с переливом. Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, цветное изображение, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Не совместим со старыми камерами 600-й серии.

Special Edition: ограниченная серия

Без батарейки: работает только с новыми камерами Polaroid i-Type

Проявляется за 15 минут.

Сделано в Нидерландах: вся пленка Polaroid с гордостью изготавливается на оригинальном заводе компании в Энсхеде.

Советы по хранению и использованию кассет: