Специальный выпуск картриджей типа Polaroid i-Type с черной рамкой и дизайном в стиле классических обложек альбомов Дэвида Боуи. Подходит для новых камер Polaroid (OneStep, Now, Now+, Lab, I-2 и других). Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картридж не имеет встроенной батарейки и поэтому несовместим со старыми камерами Polaroid 600-й серии.