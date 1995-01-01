Картридж Polaroid Color Frame i-Type, 8 кадров, цветные рамки

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Код товара: УТ-00061483 Артикул: 6214 Код товара: УТ-00061483 Артикул: 6214 Цветной картридж для новых фотоаппаратов Polaroid (OneStep 2, OneStep Plus, Now и других). Классические цветные фотографии с мягким контрастом и естественной цветопередачей. Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картриджи не имеют встроенной батарейки и поэтому несовместимы со старыми камерами Polaroid 600-й серии. Товар не найден Задать вопрос Описание Цветной картридж для новых фотоаппаратов Polaroid (OneStep 2, OneStep Plus, Now и других). Классические цветные фотографии с мягким контрастом и естественной цветопередачей. Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картриджи не имеют встроенной батарейки и поэтому несовместимы со старыми камерами Polaroid 600-й серии. 8 фотографий в цветных рамках

Без батарейки: работает только с новыми камерами Polaroid i-Type

Проявляется за 15 минут.

Сделано в Нидерландах: вся пленка Polaroid с гордостью изготавливается на оригинальном заводе компании в Энсхеде. Советы по хранению и использованию кассет: Кассеты до использования рекомендуется хранить при температуре от 4° до 18° С (положите в холодильник, но не замораживайте!). Перед съемкой надо дать кассете нагреться до комнатной температуры. Срок годности: 1 год с момента выпуска (напечатан на упаковке).

При съемке ярко освещенных объектов применяйте отрицательную экспокоррекцию (- EV, ползунок на камере), а при контровом свете (например, напротив окна) – положительную (+ EV).

При использовании вспышки помните о ее эффективном диапазоне: 1 - 2.5 м.

Регулярно прочищайте ролики вашей камеры Polaroid: грязные ролики не дают эмульсии равномерно распределиться по фотографии. Перед зарядкой кассеты аккуратно протрите ролики мягкой тканью, смоченной обычной водой.

Первые 10 секунд после выхода карточки из камеры являются наиболее критичными для качества проявки. Если фотография не будет защищена от света, она получится выгоревшей, с низкой контрастностью. Если вы используете старую камеру, желательно приспособить к камере плотный черный мешочек или коробочку, куда попадали бы снимки сразу после выхода из камеры. Или, по крайней мере, сразу же вытащите фотографию из камеры и положите ее лицевой стороной вниз. Не надо размахивать ей на свету, как веером, это не ускорит процесс проявки.

Не оставляйте готовые снимки долгое время на солнце: ультрафиолет губителен для любого изображения. Для наилучшей сохранности лучше держать их в коробке или фотоальбоме. Видео Наш обзор

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