Картридж Polaroid i-Type Color Film Black Frame, 8 кадров
Код товара:УТ-00045579
Артикул:6019
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Описание
Комплект на 8 снимков для новых фотоаппаратов Polaroid i-Type (OneStep 2, Now и т.д.). Специальная серия: цветные фотографии с контрастной черной рамкой. Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, цветное изображение, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Не совместим со старыми камерами 600-й серии.
- Специальная серия: соберите все 12 уникальных рамок.
- Без батарейки: работает только с новыми камерами Polaroid i-Type
- Проявляется за 15 минут.
- Сделано в Нидерландах: вся пленка Polaroid с гордостью изготавливается на оригинальном заводе компании в Энсхеде.
Советы по хранению и использованию кассет:
- Кассеты до использования рекомендуется хранить при температуре от 4° до 18° С (положите в холодильник, но не замораживайте!). Перед съемкой надо дать кассете нагреться до комнатной температуры. Срок годности: 1 год с момента выпуска (напечатан на упаковке).
- При съемке ярко освещенных объектов применяйте отрицательную экспокоррекцию (- EV, ползунок на камере), а при контровом свете (например, напротив окна) – положительную (+ EV).
- При использовании вспышки помните о ее эффективном диапазоне: 1 - 2.5 м.
- Регулярно прочищайте ролики вашей камеры Polaroid: грязные ролики не дают эмульсии равномерно распределиться по фотографии. Перед зарядкой кассеты аккуратно протрите ролики мягкой тканью, смоченной обычной водой.
- Первые 10 секунд после выхода карточки из камеры являются наиболее критичными для качества проявки. Если фотография не будет защищена от света, она получится выгоревшей, с низкой контрастностью. Если вы используете старую камеру, желательно приспособить к камере плотный черный мешочек или коробочку, куда попадали бы снимки сразу после выхода из камеры. Или, по крайней мере, сразу же вытащите фотографию из камеры и положите ее лицевой стороной вниз. Не надо размахивать ей на свету, как веером, это не ускорит процесс проявки.
- Не оставляйте готовые снимки долгое время на солнце: ультрафиолет губителен для любого изображения. Для наилучшей сохранности лучше держать их в коробке или фотоальбоме.