Комплект на 8 снимков для новых фотоаппаратов Polaroid i-Type (OneStep 2, Now и т.д.). Специальная серия: цветные фотографии с контрастной черной рамкой. Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, цветное изображение, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Не совместим со старыми камерами 600-й серии.