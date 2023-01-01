Описание

Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Double Pack включает 2 упаковки картриджей, по 8 снимков каждый. Бумага цветная. Совместим только с камерой Polaroid Go.

Формат: 66,6 мм х 53,9 мм

Область изображения: 47 мм х 46 мм