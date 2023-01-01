Картридж Polaroid Go Color Film Double Pack (уцененный)
Код товара : УТ-00060348
Артикул : 6017 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка.
2 199 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Double Pack включает 2 упаковки картриджей, по 8 снимков каждый. Бумага цветная. Совместим только с камерой Polaroid Go.
Формат: 66,6 мм х 53,9 мм
Область изображения: 47 мм х 46 мм