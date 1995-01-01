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Картридж Polaroid Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков (уцененный)

  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
Код товара:УТ-00054541
Артикул:6017 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Стандартный комплект включает 2 картриджа по 8 снимков для лучших идей. Совместим только с камерами семейства Polaroid Go.

  • ISO 640
  • Формат бумаги: 66.6 мм х 53,9 мм
  • Область изображения: 47 мм х 46 мм
  • Время проявки: 10-15 минут