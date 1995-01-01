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Картридж Polaroid Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков (уцененный)

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Код товара: УТ-00054541 Артикул: 6017 (у) Код товара: УТ-00054541 Артикул: 6017 (у) Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Стандартный комплект включает 2 картриджа по 8 снимков для лучших идей. Совместим только с камерами семейства Polaroid Go. Товар не найден Задать вопрос Описание Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Стандартный комплект включает 2 картриджа по 8 снимков для лучших идей. Совместим только с камерами семейства Polaroid Go. ISO 640

Формат бумаги: 66.6 мм х 53,9 мм

Область изображения: 47 мм х 46 мм

Время проявки: 10-15 минут Видео Наш обзор

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