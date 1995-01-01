Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Стандартный комплект включает 2 картриджа по 8 снимков для лучших идей. Совместим только с камерами семейства Polaroid Go.
ISO 640
Формат бумаги: 66.6 мм х 53,9 мм
Область изображения: 47 мм х 46 мм
Время проявки: 10-15 минут
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.