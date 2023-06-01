Цветной картридж для новых фотоаппаратов моментальной печати Polaroid серии Go. Цветные фотографии с мягким контрастом и естественной цветопередачей. Черная рамка усиливает драматичность снимка. Формат 6.66 х 5.39 см, площадь изображения: 4.7 х 4.6 см, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. 16 снимков: 2 картриджа по 8 фото.