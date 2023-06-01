Картридж Polaroid Color Film Go Black Frame Double Pack, 2х8 кадров, черная рамка (уцененный)
Код товара : УТ-00070112
Артикул : 6211 срок 06.2023 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка, истек срок годности.
48%
3 790 ₽
1 999 ₽
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Описание
Цветной картридж для новых фотоаппаратов моментальной печати Polaroid серии Go. Цветные фотографии с мягким контрастом и естественной цветопередачей. Черная рамка усиливает драматичность снимка. Формат 6.66 х 5.39 см, площадь изображения: 4.7 х 4.6 см, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. 16 снимков: 2 картриджа по 8 фото.
- 16 фотографий в черных рамках
- Проявляется за 15 минут.
- Сделано в Нидерландах: вся пленка Polaroid с гордостью изготавливается на оригинальном заводе компании в Энсхеде.
Советы по хранению и использованию кассет:
- Кассеты до использования рекомендуется хранить при температуре от 4° до 18° С (положите в холодильник, но не замораживайте!). Перед съемкой надо дать кассете нагреться до комнатной температуры. Срок годности: 1 год с момента выпуска (напечатан на упаковке).
- При съемке с сильным контровым светом (например, напротив окна) – используйте вспышку.
- Регулярно прочищайте ролики вашей камеры Polaroid: грязные ролики не дают эмульсии равномерно распределиться по фотографии. Перед зарядкой кассеты аккуратно протрите ролики мягкой тканью, смоченной обычной водой.
- Первые 10 секунд после выхода карточки из камеры являются наиболее критичными для качества проявки. Положите фотографию лицевой стороной вниз или уберите ее от света другим способом. Не надо размахивать ей, это не ускорит и не улучшит проявку.
- Не оставляйте готовые снимки долгое время на солнце: ультрафиолет губителен для любого изображения. Для наилучшей сохранности храните снимки в коробке или в фотоальбоме.