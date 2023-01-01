Картридж Polaroid B&W Film для SX-70
Код товара : УТ-00050288
Артикул : 6005
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Описание
Кассета на 8 чёрно-белых моментальных фотографий в белых рамках. Классический квадратный формат фотографий. Встроенный аккумулятор для работы камеры.
Свето-чувствительность: ISO 160
Общий размер снимка: 8.8 x 10.7 см
Размер изображения: 7.9 x 7.9 см
Покрытие: глянец
Время проявки: 5-10 минут при температуре 20°C
Подходит к фотоаппаратам: винтажные камеры Polaroid серии SX-70 (модели: складные SX-70 Land Camera / SX-70 Alpha 1 / SX-70 Model 2 / SX-70 Model 3 / SX-70 Sonar Autofocus и др.; пластиковые «box-type» камеры Polaroid 500 / 1000 / One Step Rainbow / Pronto! / The Button / 3500 Autofocus / 5000 Autofocus и др., относящиеся к серии SX-70)