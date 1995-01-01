Картридж Polaroid B&W Film для SX-70
Код товара:УТ-00050288
Артикул:6005
Товар не найден
Характеристики
Формат печатиPolaroid SX-70 (79х77 мм)
Описание
Кассета на 8 чёрно-белых моментальных фотографий в белых рамках. Классический квадратный формат фотографий. Встроенный аккумулятор для работы камеры.
Свето-чувствительность: ISO 160
Общий размер карточки (с полями): 107 х 88 мм
Размер изображения: 79 х 77 мм
Покрытие: глянец
Время проявки: 5-10 минут при температуре 20°C
Подходит к фотоаппаратам: винтажные камеры Polaroid серии SX-70 (модели: складные SX-70 Land Camera / SX-70 Alpha 1 / SX-70 Model 2 / SX-70 Model 3 / SX-70 Sonar Autofocus и др.; пластиковые «box-type» камеры Polaroid 500 / 1000 / One Step Rainbow / Pronto! / The Button / 3500 Autofocus / 5000 Autofocus и др., относящиеся к серии SX-70)