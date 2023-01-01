Монохромный картридж для новых фотоаппаратов Polaroid (OneStep 2, OneStep Plus, Now и других). Классические белые рамки, фотографии черно-белые, с мягким контрастом. Формат 8.8 х 10.7 см, площадь изображения: 7.9 х 7.9 см, поверхность глянцевая. Время полной проявки: 10-15 минут при 21° С. Картриджи не имеют встроенной батарейки и поэтому несовместимы со старыми камерами Polaroid 600-й серии.