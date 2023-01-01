Подарочная карта Яркий фотомаркет 3 000 рублей
Код товара : УТ-00002468
Артикул : ПК-3000
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Вы хотите подарить что-то связанное с фотографией, но сомневаетесь, что выбрать? Подарочный сертификат «Яркий фотомаркет» - это универсальный подарок на все случаи жизни! Отмените утомительный поход по магазинам в поисках подарка! Подарите подарочный сертификат на товары и услуги компании «Яркий фотомаркет»!
Возможные номиналы подарочных карт «Яркий фотомаркет»:
• Фиксированные номиналы: 1000, 3000, 5000, 10000 рублей
Количество покупок по карте не ограничено. Срок действия карты - 3 года. Если сумма покупки превышает остаток денежных средств на карте, - покупатель оплачивает сумму превышения отдельно.
Остаток денежных средств на карте не возвращается. Баланс денежных средств на подарочной карте можно узнать на этой странице.
Приобрести, пополнить и совершить покупку по подарочным сертификатам возможно только в магазинах по следующим адресам:
- Санкт-Петербург, FOTO-ONE, Большая Монетная ул., д. 16
- Санкт-Петербург, Некрасова ул., 1
- Санкт-Петербург, Просвещения просп., 72
- Санкт-Петербург, Большевиков просп., 8
- Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 50
- Санкт-Петербург, В.О. 7-я линия, 32
- Санкт-Петербург, Замшина ул., 31
- Санкт-Петербург, Московский просп., 163
- Санкт-Петербург, Невский просп., 148
- Санкт-Петербург, Садовая ул., 24