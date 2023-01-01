Описание

Вы хотите подарить что-то связанное с фотографией, но сомневаетесь, что выбрать? Подарочный сертификат «Яркий фотомаркет» - это универсальный подарок на все случаи жизни! Отмените утомительный поход по магазинам в поисках подарка! Подарите подарочный сертификат на товары и услуги компании «Яркий фотомаркет»!

Возможные номиналы подарочных карт «Яркий фотомаркет»:

• Фиксированные номиналы: 1000, 3000, 5000, 10000 рублей



Количество покупок по карте не ограничено. Срок действия карты - 3 года. Если сумма покупки превышает остаток денежных средств на карте, - покупатель оплачивает сумму превышения отдельно.

Остаток денежных средств на карте не возвращается. Баланс денежных средств на подарочной карте можно узнать на этой странице.

Приобрести, пополнить и совершить покупку по подарочным сертификатам возможно только в магазинах по следующим адресам: