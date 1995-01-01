Насадка-вентилятор PMI RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
Код товара:УТ-00089448
Артикул:PMI_AC_RCFAN
Товар не найден
Описание
Комплект RC Haze Fan для модернизации компактного генератора дыма SmokeGENIE превращает последний в ручную дым-машину, производящую приблизительно 14 кубометров (500CFM) кинематографичной дымки в минуту. Вентилятор имеет три режима мощности. Шарнирная конструкция позволяет настраивать угол наклона.
Работает от 1 аккумулятора типоразмера 18650 (не входит в комплект).
Комплект включает:
- вентилятор RC Haze
- док-станцию для вентилятора (для установки на SmokeGENIE)
- пульт дистанционного управления Magic Remote