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Насадка-вентилятор PMI RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE

  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
  • RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE
Код товара:УТ-00089448
Артикул:PMI_AC_RCFAN

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект RC Haze Fan для модернизации компактного генератора дыма SmokeGENIE превращает последний в ручную дым-машину, производящую приблизительно 14 кубометров (500CFM) кинематографичной дымки в минуту. Вентилятор имеет три режима мощности. Шарнирная конструкция позволяет настраивать угол наклона.

Работает от 1 аккумулятора типоразмера 18650 (не входит в комплект).

Комплект включает:

  • вентилятор RC Haze
  • док-станцию для вентилятора (для установки на SmokeGENIE)
  • пульт дистанционного управления Magic Remote