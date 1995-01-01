Насадка-вентилятор PMI RC Haze Fan для дымогенератора SmokeGENIE

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Код товара: УТ-00089448 Артикул: PMI_AC_RCFAN Код товара: УТ-00089448 Артикул: PMI_AC_RCFAN Комплект RC Haze Fan для модернизации компактного генератора дыма SmokeGENIE превращает последний в ручную дым-машину, производящую приблизительно 14 кубометров (500CFM) кинематографичной дымки в минуту. Вентилятор имеет три режима мощности. Работает от 1 аккумулятора типоразмера 18650 (не входит в комплект). Товар не найден Задать вопрос Описание Комплект RC Haze Fan для модернизации компактного генератора дыма SmokeGENIE превращает последний в ручную дым-машину, производящую приблизительно 14 кубометров (500CFM) кинематографичной дымки в минуту. Вентилятор имеет три режима мощности. Шарнирная конструкция позволяет настраивать угол наклона. Работает от 1 аккумулятора типоразмера 18650 (не входит в комплект). Комплект включает: вентилятор RC Haze

док-станцию для вентилятора (для установки на SmokeGENIE)

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