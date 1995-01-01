Насадки для формирования дыма от Astera для генераторов дыма SmokeGENIE и SmokeNINJA позволяют придавать дыму различную текстуру. В комплект входят три отдельных насадки:

длинная насадка-трубка для формирования дыма высокой точности (High Precision)

насадка с губкой для жидкого дыма (Liquid Smoke)

короткая насадка для струйного дыма (Jet)

также в комплекте 2 коротких угловых адаптера

Ознакомьтесь с инструкцией к генератору, чтобы выставить наиболее оптимальные параметры обдува и генерации дыма.