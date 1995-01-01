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Насадки PMI Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма

  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
  • Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
Код товара:УТ-00089450
Артикул:PMI_AC_NOZLE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Насадки для формирования дыма от Astera для генераторов дыма SmokeGENIE и SmokeNINJA позволяют придавать дыму различную текстуру. В комплект входят три отдельных насадки:

  • длинная насадка-трубка для формирования дыма высокой точности (High Precision)
  • насадка с губкой для жидкого дыма (Liquid Smoke)
  • короткая насадка для струйного дыма (Jet)
  • также в комплекте 2 коротких угловых адаптера

Ознакомьтесь с инструкцией к генератору, чтобы выставить наиболее оптимальные параметры обдува и генерации дыма.