Насадки PMI Smoke-Shaping Nozzle Kit для формирования текстуры дыма
Код товара:УТ-00089450
Артикул:PMI_AC_NOZLE
Товар не найден
Описание
Насадки для формирования дыма от Astera для генераторов дыма SmokeGENIE и SmokeNINJA позволяют придавать дыму различную текстуру. В комплект входят три отдельных насадки:
- длинная насадка-трубка для формирования дыма высокой точности (High Precision)
- насадка с губкой для жидкого дыма (Liquid Smoke)
- короткая насадка для струйного дыма (Jet)
- также в комплекте 2 коротких угловых адаптера
Ознакомьтесь с инструкцией к генератору, чтобы выставить наиболее оптимальные параметры обдува и генерации дыма.