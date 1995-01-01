Пульт ДУ Magic Remote позволяет одновременно управлять несколькими дымовыми генераторами SmokeGENIE / SmokeNINJA (10 устройств макс.). Пульт имеет 4 канала, что в теории позволяет пользователю рассортировать до 40 генераторов между ними и управлять ими раздельно (потребуется 4 пульта).

Размеры: 9 х 4 х 1.5 см

Вес: 33 г

Обратите внимание: пульт не работает с генераторами SmokeGENIE первых серий. Если на вашем генераторе при загрузке появляется иконка с 2 батарейками – он несовместим.

Для генераторов SmokeNINJA Pro производится модуль-ресивер DMX в 2 вариантах (2.4G Wireless DMX или CRMX by Lumenradio). Данный модуль работает по протоколу DMX512 и позволяет управлять практически неограниченным количеством устройств, как вручную, так и по предварительно заданным сценариям.