Генератор дыма PMI SmokeNINJA Pro + Vanishing Formula Kit + Dry Ice Nozzle Kit
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Описание
Большой комплект, включающий портативный дымогенератор SmokeNinja Pro, набор с жидкостью Vanishing Formula и набор насадок Dry Ice Nozzle Kit. Создавайте эффекты сухого льда («жидкий» стелющийся дым), дымки, тумана и пара с помощью SmokeNinja Pro – портативного беспроводного генератора дыма с питанием от аккумулятора, разработанного для фотографов, видеографов и создателей контента.
Vanishing Formula – новая быстрорастворяющаяся формула «Исчезающий туман», которая позволяет создавать эффект дыма без выпадения осадков на настольных декорациях, миниатюрах, товарах и людях (в портретной съемке). Формула испаряется при комнатной температуре, не оставляя стойких следов на поверхностях. Ваши декорации, товары и оборудование останутся чистыми. Кроме того, при длительном использовании в помещении не накапливается плотная дымка, а также не срабатывает противопожарная сигнализация: достаточно сохранять безопасную дистанцию в 2.5 м от датчиков дыма. В комплект Vanishing Formula Kit входит дополнительная испарительная камера (отмечена розовым) и носик Amplifier Nozzle.
Набор насадок Dryice Nozzle Kit включает Tabletop Dry Ice Nozzle (с широким соплом) и Mini Cloud Nozzle (короткая трубка и насадка из поролона). Первая насадка предназначена для создания плотного стелющегося дыма (как от сухого льда): просто поставьте SmokeNinja Pro на стол или на пол, 3 квадратных метра будут заполнены приблизительно за 10 секунд. Насадка Mini Cloud Nozzle создает плотные мини-облака или дымовые следы в воздухе.
SmokeNinja Pro – усовершенствованная версия компактного дымогенератора. Основные отличия от обычного SmokeNinja: улучшенная защитой от перегрева, что обеспечивает более продолжительную работу генератора – до 3 минут (1 мин. у обычного SmokeNinja). Время вынужденного простоя на охлаждение системы также сократилось. При этом SmokeNinja Pro остается таким же безопасным устройством: дым и пар из него не вызывают раздражения, ожогов глаз и слизистых, не обладают запахом, не содержат канцерогенов. Жидкость изготавливается из натуральных компонентов (растительный глицерин и пропиленгликоль). Безопасность подтверждается одобрением от Actors' Equity Association (Ассоциация актерского капитала, профсоюз американских театральных актеров) и SGS (транснациональная сертификационная компания со штаб-квартирой в Швейцарии).
Важно: Для безопасного использования необходимо заправлять генератор только оригинальной жидкостью PMI Cloud Formula или Vanishing Formula. Другие жидкости для дыма не будут работать корректно и могут вызывать нежелательные эффекты – как для самого генератора, так и для здоровья окружающих.
Другие особенности:
- Исключительная компактность: легко маскируется в декорациях, не занимает много места в багаже
- 4 предустановки «жидкий» дым, дымка, туман и пар (нет тонкой настройки интенсивности испарения и обдува, как у SmokeGENIE)
- Burst режим: непрерывный 180-секундный поток дыма
- Умный интерфейс: с помощью цветных светодиодных полос вы можете в режиме реального времени видеть, сколько осталось до перегрева, а также скорость восстановления
- Высокоэффективная технология камеры: потребляет всего 0.5 мл дымовой жидкости в минуту, обеспечивая 200 минут работы на одном флаконе объемом 100 мл.
- Большой ресурс: испарительная камера выдерживает более 100 часов работы (после отказа заменяется на аналогичную).
- Магнитное крепление + крепление на винт 1/4"
В базовый комплект SmokeNinja Pro входят:
- генератор SmokeNinja Pro
- пульт дистанционного управления
- сменная камера для испарения дыма (Chamber)
- флакон Cloud Formula 100 мл (11 заправок, около 200 минут работы в максимальном режиме)
- набор насадок для формирования текстуры дыма Smoke-Shaping Nozzle Kit
- блокиратор жидкости Liquid Blocker (предотвращает выделение мелких брызг жидкости во время работы)
- зарядный кабель USB-C
- адаптер для крепления 1/4"-20
- магнитное крепление
- аккумулятор типа 18650
- защитный чехол для хранения и переноски
Аксессуары, доступные отдельно:
- Haze Fan Nozzle – насадка с вентилятором для быстрого затуманивания больших помещений, сопрягается по Bluetooth
- Wired Button – проводной пульт дистанционного управления, подключается через USB-C порт
- Magic Remote – радиопульт ДУ, позволяющий запускать до 10 генераторов одновременно
- DMX Module – радиомодуль для профессионального управления устройством через Wireless DMX или Lumenradio CRMX
- Ninja Trident – держатель для 3 генераторов SmokeNinja Pro, позволяет утроить генерацию дыма (наиболее актуально для масштабных сцен под открытым небом)
- Bubble Kit (Nozzle + Formula) – насадка и жидкость для создания мыльных пузырей, заполненных дымом
- Smoke Vest – жилет на тело (надевается на актера)
- SMC Extension – удлинители и разветвители, позволяющие провести силиконовые трубки-дымопроводы по различным декорациям
Характеристики
- Размеры: 162 х 61 х 36 мм
- Вес: 180 г (только корпус), 280 г (с испарительной камерой и аккумуляторами)
- Время работы на 1 заряде: 20 мин.
- Время зарядки: 1.5 часа (возможна быстрая смена батарей)
- Требования к батареям для генератора дыма: тип 18650, емкость от 3300 мАч, напряжение 3.7 В, ток разряда 10А, плоский плюс, без защиты
- Требования к батареям для пульта дистанционного управления: тип 23A, напряжение 12 В
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