Большой комплект, включающий портативный дымогенератор SmokeNinja Pro, флакон жидкости Cloud Formula 100 мл и жилет с каналами для дыма PMI SmokeVest. Создавайте эффекты сухого льда («жидкий» стелющийся дым), дымки, тумана и пара с помощью SmokeNinja Pro – портативного беспроводного генератора дыма с питанием от аккумулятора, разработанного для фотографов, видеографов и создателей контента.

Cloud Formula 100 мл – это стандартная жидкость для генерации дыма с помощью SmokeNinja Pro, безопасная для людей и животных, еды, одежды и техники. Жидкость без запаха, разработана на основе растительных компонентов (глицерин + пропиленгликоль). Флакон объёмом 100 мл обеспечивает до 30 часов генерации тумана в минимальном и 200 минут в максимальном режиме. Создает плотный, густой туман (конкретные характеристики зависят от режима работы дым-машины). При авиаперелетах может переноситься как в ручной клади, так и в багаже. На этикетке имеется QR код со ссылкой на сертификат безопасности, который могут потребовать сотрудники авиакомпании или таможни.

Жилет PMI Smoke Vest идеально подходит для художников по спецэффектам, художников по костюмам, косплееров и других творческих людей. Он представляет собой брызгозащищенную обвязку со встроенными трубками и силиконовыми заглушками, позволяющими направлять дым на определенную часть тела или на всего человека. Жилет включает в себя чехол для установки генератора SmokeNINJA Pro, SmokeNINJA или SmokeGENIE. В комплекте идет пара длинных гибких трубок для распределения дыма, дополнительные трубки и разветвители можно приобрести в комплекте SFX Tubing kit. На упаковку с жилетом нанесен QR код со ссылкой на видеоурок, обучающий настройке различных конфигураций, включая дым от туловища, дым от головы и дым из рукава / от руки.

SmokeNinja Pro – усовершенствованная версия компактного дымогенератора. Основные отличия от обычного SmokeNinja: улучшенная защитой от перегрева, что обеспечивает более продолжительную работу генератора – до 3 минут (1 мин. у обычного SmokeNinja). Время вынужденного простоя на охлаждение системы также сократилось. При этом SmokeNinja Pro остается таким же безопасным устройством: дым и пар из него не вызывают раздражения, ожогов глаз и слизистых, не обладают запахом, не содержат канцерогенов. Жидкость изготавливается из натуральных компонентов (растительный глицерин и пропиленгликоль). Безопасность подтверждается одобрением от Actors' Equity Association (Ассоциация актерского капитала, профсоюз американских театральных актеров) и SGS (транснациональная сертификационная компания со штаб-квартирой в Швейцарии).

Важно: Для безопасного использования необходимо заправлять генератор только оригинальной жидкостью PMI Cloud Formula или Vanishing Formula. Другие жидкости для дыма не будут работать корректно и могут вызывать нежелательные эффекты – как для самого генератора, так и для здоровья окружающих.

Другие особенности:

Исключительная компактность: легко маскируется в декорациях, не занимает много места в багаже

4 предустановки «жидкий» дым, дымка, туман и пар (нет тонкой настройки интенсивности испарения и обдува, как у SmokeGENIE)

Burst режим: непрерывный 180-секундный поток дыма

Умный интерфейс: с помощью цветных светодиодных полос вы можете в режиме реального времени видеть, сколько осталось до перегрева, а также скорость восстановления

Высокоэффективная технология камеры: потребляет всего 0.5 мл дымовой жидкости в минуту, обеспечивая 200 минут работы на одном флаконе объемом 100 мл.

Большой ресурс: испарительная камера выдерживает более 100 часов работы (после отказа заменяется на аналогичную).

Магнитное крепление + крепление на винт 1/4"

В базовый комплект SmokeNinja Pro входят:

генератор SmokeNinja Pro

пульт дистанционного управления

сменная камера для испарения дыма (Chamber)

флакон Cloud Formula 100 мл (11 заправок, около 200 минут работы в максимальном режиме)

набор насадок для формирования текстуры дыма Smoke-Shaping Nozzle Kit

блокиратор жидкости Liquid Blocker (предотвращает выделение мелких брызг жидкости во время работы)

зарядный кабель USB-C

адаптер для крепления 1/4"-20

магнитное крепление

аккумулятор типа 18650

защитный чехол для хранения и переноски

Аксессуары, доступные отдельно:

Haze Fan Nozzle – насадка с вентилятором для быстрого затуманивания больших помещений, сопрягается по Bluetooth

Wired Button – проводной пульт дистанционного управления, подключается через USB-C порт

Magic Remote – радиопульт ДУ, позволяющий запускать до 10 генераторов одновременно

DMX Module – радиомодуль для профессионального управления устройством через Wireless DMX или Lumenradio CRMX

Ninja Trident – держатель для 3 генераторов SmokeNinja Pro, позволяет утроить генерацию дыма (наиболее актуально для масштабных сцен под открытым небом)

Bubble Kit (Nozzle + Formula) – насадка и жидкость для создания мыльных пузырей, заполненных дымом

Smoke Vest – жилет на тело (надевается на актера)

SMC Extension – удлинители и разветвители, позволяющие провести силиконовые трубки-дымопроводы по различным декорациям

Характеристики