Насадка-вентилятор PMI Haze Fan Nozzle для создания эффекта дымки

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Код товара: УТ-00089449 Артикул: PMI_AC_HZTRE Код товара: УТ-00089449 Артикул: PMI_AC_HZTRE Создайте кинематографическую атмосферу с помощью вентиляторной насадки PMI Haze Fan Nozzle – насадки третьего поколения, которая создает более мелкодисперсный туман (по сравнению с предшествующими моделями) благодаря новой технологии перемешивания («Haze Blending»). При установке на генератор SmokeNINJA Pro насадка сопрягается с ним по Bluetooth для дистанционного управления скоростью работы вентилятора. При использовании со SmokeGENIE и обычным SmokeNINJA прибор управляется вручную. Товар не найден Задать вопрос Описание Создайте кинематографическую атмосферу с помощью вентиляторной насадки PMI Haze Fan Nozzle – насадки третьего поколения, которая создает более мелкодисперсный туман (по сравнению с предшествующими моделями) благодаря новой технологии перемешивания («Haze Blending»). При установке на генератор SmokeNINJA Pro насадка сопрягается с ним по Bluetooth для дистанционного управления скоростью работы вентилятора. При использовании со SmokeGENIE и обычным SmokeNINJA прибор управляется вручную. Инновационная конструкция с бесшумным вентилятором

Создает легкий мелкодисперсный туман

Заполнение туманом площади 30,7 м² за две минуты (со SmokeNINJA P ro )

) Совместима с насадками для формирования дыма Smoke-Shaping Nozzles

Совместима с комплектом Bubble Kit для формирования мыльных пузырей Видео Наш обзор

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