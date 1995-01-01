Насадка-вентилятор PMI Haze Fan Nozzle для создания эффекта дымки
Код товара:УТ-00089449
Артикул:PMI_AC_HZTRE
Товар не найден
Описание
Создайте кинематографическую атмосферу с помощью вентиляторной насадки PMI Haze Fan Nozzle – насадки третьего поколения, которая создает более мелкодисперсный туман (по сравнению с предшествующими моделями) благодаря новой технологии перемешивания («Haze Blending»). При установке на генератор SmokeNINJA Pro насадка сопрягается с ним по Bluetooth для дистанционного управления скоростью работы вентилятора. При использовании со SmokeGENIE и обычным SmokeNINJA прибор управляется вручную.
- Инновационная конструкция с бесшумным вентилятором
- Создает легкий мелкодисперсный туман
- Заполнение туманом площади 30,7 м² за две минуты (со SmokeNINJA Pro)
- Совместима с насадками для формирования дыма Smoke-Shaping Nozzles
- Совместима с комплектом Bubble Kit для формирования мыльных пузырей