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Комплект для создания пузырей PMI Bubble Kit (Nozzle + Formula)

  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
  • Bubble Kit (Nozzle + Formula)
Код товара:УТ-00089451
Артикул:PMI_AC_BUBKT

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Создавайте потрясающие мыльные пузыри, заполненные плотным белоснежным дымом, с помощью этого набора и генераторов дыма PMI SmokeGENIE, SmokeNINJA или SmokeNINJA Pro (генераторы продаются отдельно). В комплект входят: флакон со 100 мл специальной жидкости PMI Extra Strong Bubble Formula для создания прочных, нелопающихся мыльных пузырей, чаша для жидкости, чистящая салфетка и собственно насадка для формирования мыльных пузырей.

Pro-Tip: Добавьте к генератору вентилятор Haze Fan Nozzle, чтобы создать настоящий дождь из мыльных пузырей.