Ремень для камеры плечевой плетёный, черный (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00066168
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-14
Причина уценки:
Без следов использования.
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Удобный ремень для фототехники.
Длинна: 97 см.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.