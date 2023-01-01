Плакат Leica Camera Family Tree, генеалогическое дерево (EN)
Код товара : УТ-00064125
Артикул : 94053
790 ₽
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Описание
Двусторонний плакат Leica Camera Family Tree для ценителей бренда. С одной стороны в хронологическом порядке изображены все камеры компании, начиная с Ur-Leica 1914 года. С другой стороны расположено генеалогическое дерево легендарного семейства Leica M. Постер упакован в белый пластиковый тубус. Язык: английский. Размер: А2 (42 х 59.4 см).