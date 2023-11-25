Описание

Радиосинхронизатор Pixel King для Nikon - второе поколение TTL-радиосинхронизаторов фирмы Pixel, выпущенных на смену популярной модели Pixel TR-331 Knight.

i-TTL-радиосинхронизатор Pixel King для Nikon предназначен для дистанционного запуска и управления внешними вспышками в режимах i-TTL, ручном (M), а также запуска студийных вспышек-моноблоков.

Код товара: 136742

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4+, следы эксплуатации.

Комплектация: Синхронизатор, приемник, лапка, чехол.

Гарантия 90 дней.