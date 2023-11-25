Радиосинхронизатор King I-TTL для Nikon (б.у. состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00071742
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-25
Причина уценки:
4+, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Радиосинхронизатор Pixel King для Nikon - второе поколение TTL-радиосинхронизаторов фирмы Pixel, выпущенных на смену популярной модели Pixel TR-331 Knight.
i-TTL-радиосинхронизатор Pixel King для Nikon предназначен для дистанционного запуска и управления внешними вспышками в режимах i-TTL, ручном (M), а также запуска студийных вспышек-моноблоков.
Код товара: 136742
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4+, следы эксплуатации.
Комплектация: Синхронизатор, приемник, лапка, чехол.
Гарантия 90 дней.