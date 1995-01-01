Телесуфлер Pixaero Tabus
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Описание
Удобно брать с собой
Разработан для тех, кто часто пользуется суфлером, ценит время и повышенное удобство. Складная конструкция помещается в тонком кейсе. Удобно брать с собой на съемки.
Подготовка к работе за пару минут
Другие планшетные суфлеры большие и громоздкие, либо крепятся на объектив, что недопустимо. Мы не рекомендуем крепить такой вес на объектив, поэтому разработали суфлер, который крепится к штативу. В комплекте усиленный шарнирный кронштейн Magic Arm и зажим Clamp для крепления к штативу.
Надежная магнитная фиксация устройства
Для проецирования текста можно использовать планшет или телефон. Для этого приклей магнитную пластину на устройство. В держателе установлено 2 группы по 4 неодимовых магнита. Используя 2 пластины на планшете, ты добьешься особо прочного удержания устройства.
Сменные зеркала
При расслаблении затяжек капюшона можно заменить разбитое или поцарапанное зеркало. Запасные зеркала приобретаются отдельно. В суфлерах других производителей зеркала не сменные и нет запасных.
Легко читать
Комфортное чтение на расстоянии до 10 метров в помещении и на улице. При использовании на расстоянии менее 2-х метров мы рекомендуем уменьшить ширину текста, чтобы зритель не видел, как двигаются твои глаза при чтении.
Профессиональные зеркала Clear View:
- текст не двоится благодаря вакуумному напылению
- нет искажений цвета и замылов
- зеркало из оптического стекла
- яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции
Компактный пульт управления:
- скорость и размер шрифта
- перезапуск и обновление текста
- пауза
- следующая/предыдущая глава
- быстрая промотка
Приложение:
- Пиши и редактируй сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.
- Голосовое управление текстом, текст прокручивается по мере его прочтения
- Расчет хронометража, сразу видно длину текста в секундах
- Разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль
- Синхронизация нескольких телесуфлеров для многокамерной съемки
Запатентованная технология:
- безрамочное крепление стекла, что упрощает и облегчает конструкцию
- уникальный магнитный держатель планшета/телефона
Характеристики:
- Зеркало - сменное, 24х18,5 см
- Защита и хранение - защитный кейс
- Материал зеркала - оптическое стекло
- Покрытие зеркала - вакуумное напыление CLEAR VIEW 70/30
- Материал корпуса - металл
- Минимальное фокусное расстояние - 24 мм на полной матрице, 16 мм - кроп
- Пульт - компактный, bluetooth
- Резьба для крепления на штатив - 1/4"
- Крепеж к объективу - тканевый светонепроницаемый капюшон
- Размер - 27 х 20 х 2 см
- Вес комплекта - 1,746 кг
Комплектация:
- телесуфлер Pixaero TABUS
- кейс для переноски и хранения
- полупрозрачное зеркало 70/30
- шарнирный кронштейн Magic arm 11" для крепления на штатив
- зажим Clamp M для крепления на штатив
- 2 магнитные пластины для крепления устройства с текстом
- bluetooth-пульт для управления текстом
- ланьярды для пульта на шею и руку
- микроволоконная салфетка для оптики