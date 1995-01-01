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Телесуфлер Pixaero Tabus

  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
  • Tabus
Код товара:УТ-00083866
Артикул:TABUS

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Удобно брать с собой
Разработан для тех, кто часто пользуется суфлером, ценит время и повышенное удобство. Складная конструкция помещается в тонком кейсе. Удобно брать с собой на съемки.

Подготовка к работе за пару минут
Другие планшетные суфлеры большие и громоздкие, либо крепятся на объектив, что недопустимо. Мы не рекомендуем крепить такой вес на объектив, поэтому разработали суфлер, который крепится к штативу. В комплекте усиленный шарнирный кронштейн Magic Arm и зажим Clamp для крепления к штативу.

Надежная магнитная фиксация устройства
Для проецирования текста можно использовать планшет или телефон. Для этого приклей магнитную пластину на устройство. В держателе установлено 2 группы по 4 неодимовых магнита. Используя 2 пластины на планшете, ты добьешься особо прочного удержания устройства.

Сменные зеркала
При расслаблении затяжек капюшона можно заменить разбитое или поцарапанное зеркало. Запасные зеркала приобретаются отдельно. В суфлерах других производителей зеркала не сменные и нет запасных.

Легко читать
Комфортное чтение на расстоянии до 10 метров в помещении и на улице. При использовании на расстоянии менее 2-х метров мы рекомендуем уменьшить ширину текста, чтобы зритель не видел, как двигаются твои глаза при чтении.

Профессиональные зеркала Clear View:

  • текст не двоится благодаря вакуумному напылению
  • нет искажений цвета и замылов
  • зеркало из оптического стекла
  • яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

Компактный пульт управления:

  • скорость и размер шрифта
  • перезапуск и обновление текста
  • пауза
  • следующая/предыдущая глава
  • быстрая промотка

Приложение:

  • Пиши и редактируй сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.
  • Голосовое управление текстом, текст прокручивается по мере его прочтения
  • Расчет хронометража, сразу видно длину текста в секундах
  • Разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль
  • Синхронизация нескольких телесуфлеров для многокамерной съемки

Запатентованная технология:

  • безрамочное крепление стекла, что упрощает и облегчает конструкцию
  • уникальный магнитный держатель планшета/телефона

Характеристики:

  • Зеркало - сменное, 24х18,5 см
  • Защита и хранение - защитный кейс
  • Материал зеркала - оптическое стекло
  • Покрытие зеркала - вакуумное напыление CLEAR VIEW 70/30
  • Материал корпуса - металл
  • Минимальное фокусное расстояние - 24 мм на полной матрице, 16 мм - кроп
  • Пульт - компактный, bluetooth
  • Резьба для крепления на штатив - 1/4"
  • Крепеж к объективу - тканевый светонепроницаемый капюшон
  • Размер - 27 х 20 х 2 см
  • Вес комплекта - 1,746 кг

Комплектация:

  • телесуфлер Pixaero TABUS
  • кейс для переноски и хранения
  • полупрозрачное зеркало 70/30
  • шарнирный кронштейн Magic arm 11" для крепления на штатив
  • зажим Clamp M для крепления на штатив
  • 2 магнитные пластины для крепления устройства с текстом
  • bluetooth-пульт для управления текстом
  • ланьярды для пульта на шею и руку
  • микроволоконная салфетка для оптики