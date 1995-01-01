Удобно брать с собой

Разработан для тех, кто часто пользуется суфлером, ценит время и повышенное удобство. Складная конструкция помещается в тонком кейсе. Удобно брать с собой на съемки.

Подготовка к работе за пару минут

Другие планшетные суфлеры большие и громоздкие, либо крепятся на объектив, что недопустимо. Мы не рекомендуем крепить такой вес на объектив, поэтому разработали суфлер, который крепится к штативу. В комплекте усиленный шарнирный кронштейн Magic Arm и зажим Clamp для крепления к штативу.

Надежная магнитная фиксация устройства

Для проецирования текста можно использовать планшет или телефон. Для этого приклей магнитную пластину на устройство. В держателе установлено 2 группы по 4 неодимовых магнита. Используя 2 пластины на планшете, ты добьешься особо прочного удержания устройства.

Сменные зеркала

При расслаблении затяжек капюшона можно заменить разбитое или поцарапанное зеркало. Запасные зеркала приобретаются отдельно. В суфлерах других производителей зеркала не сменные и нет запасных.

Легко читать

Комфортное чтение на расстоянии до 10 метров в помещении и на улице. При использовании на расстоянии менее 2-х метров мы рекомендуем уменьшить ширину текста, чтобы зритель не видел, как двигаются твои глаза при чтении.



Профессиональные зеркала Clear View:

текст не двоится благодаря вакуумному напылению

нет искажений цвета и замылов

зеркало из оптического стекла

яркий текст с минимальным уменьшением экспозиции

Компактный пульт управления:

скорость и размер шрифта

перезапуск и обновление текста

пауза

следующая/предыдущая глава

быстрая промотка

Приложение:

Пиши и редактируй сценарии на любом устройстве. Изменения сразу отображаются на суфлере.

Голосовое управление текстом, текст прокручивается по мере его прочтения

Расчет хронометража, сразу видно длину текста в секундах

Разбивка на главы, читай каждую главу на автоповторе пока не получится отличный дубль

Синхронизация нескольких телесуфлеров для многокамерной съемки

Запатентованная технология:

безрамочное крепление стекла, что упрощает и облегчает конструкцию

уникальный магнитный держатель планшета/телефона

Характеристики:

Зеркало - сменное, 24х18,5 см

Защита и хранение - защитный кейс

Материал зеркала - оптическое стекло

Покрытие зеркала - вакуумное напыление CLEAR VIEW 70/30

Материал корпуса - металл

Минимальное фокусное расстояние - 24 мм на полной матрице, 16 мм - кроп

Пульт - компактный, bluetooth

Резьба для крепления на штатив - 1/4"

Крепеж к объективу - тканевый светонепроницаемый капюшон

Размер - 27 х 20 х 2 см

Вес комплекта - 1,746 кг

Комплектация: