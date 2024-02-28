Батарейная ручка Phottix BG-D7000 Battery Grip (Сосотояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073712
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Батарейный блок PHOTTIX BG-D7000 для Nikon D7000 DSLR, с аналогичными функциями батарейного блока Nikon MB-D11.
Имеет кнопку дополнительного спуска затвора, кнопки AF/On и AE/On, кнопку питания, кнопки управления и многофункциональный диск управления для удобной съёмки в вертикальном положении. Батарейный блок вмещает одну аккумуляторную батарею типа EN-EL15. Имеет разъём крепления штатива.
Код товара: 138712
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5- бытовые загрязнения.
Комплектация: Батарейный блок, держатель для одной батареи типа EN-EL15
Гарантия 90 дней.