Батарейная ручка Phottix BG-D7000 Battery Grip (Сосотояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073712 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные бытовые загрязнения 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Батарейный блок PHOTTIX BG-D7000 для Nikon D7000 DSLR, с аналогичными функциями батарейного блока Nikon MB-D11. Имеет кнопку дополнительного спуска затвора, кнопки AF/On и AE/On, кнопку питания, кнопки управления и многофункциональный диск управления для удобной съёмки в вертикальном положении. Батарейный блок вмещает одну аккумуляторную батарею типа EN-EL15. Имеет разъём крепления штатива. Код товара: 138712

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5- бытовые загрязнения.

Комплектация: Батарейный блок, держатель для одной батареи типа EN-EL15

Гарантия 90 дней.

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