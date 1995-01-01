3D-фотостудия Photomechanics S-60 LK Plus, с краном
Код товара : УТ-00072188
Артикул : S-60 LК Plus
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Готовая фотостудия с лицензионным программным обеспечением Photomechanics Photo3D Studio для создания 360° и 3D фото (в вращением в одной или в двух плоскостях соответственно). Полностью укомплектованное решение для самостоятельной съемки в любом удобном для вас месте: в комплект входит поворотный стол, 13 светильников, металлическая рама для их крепления, белый фон, механизированный кран-штатив K-100. Подходит для объектов небольшого и среднего размера: диаметр столешницы 60 см, рекомендуемые габариты товара: не более 40 х 40 х 40 см. Максимальная нагрузка: 50 кг.
Студия S-60 LK Plus отличается от базовой версии S-60 L увеличенным количеством светильников (здесь их 13 вместо 9) и краном для 3D фото, который уже включен в стоимость. Остальные характеристики у них идентичны.
Студия осуществляет автоматическую съемку, управление процессом производится с ноутбука, подключенного по USB. Программа Photomechanics Photo3D Studio обеспечивает экспорт готовых фотографий в форматах: GIF, HTML или MP4, также возможна выгрузка фотографий поштучно в форматах JPEG или RAW, для последующей обработки программным обеспечением других производителей.
Поддерживаемые фотокамеры:
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Все современные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, большая часть камер Nikon.
Полный список камер доступен на сайте производителя.
Комплектация
- Программа Photo3D Studio (лицензия на 1 пользователя, бесплатные обновления)
- Белый фон, повторяющий контур поворотной поверхности.
- Освещение: 13 шт. светодиодных прожекторов.
- Стальная рама
- Поворотный стол Photomechanics MFT-1 с белой столешницей, диаметр 60 см.
- Кран-штатив K-100 для 3D фотографии
Все элементы конструкции базового модуля выполнены из стали, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Студия легко и быстро собирается, может перевозиться в багажнике легкового автомобиля.
Управление процессом съемки ведется с компьютера на базе ОС Windows при помощи программы Photo3D Studio. Поддерживаются функции: Живой просмотр изображения с фотоаппарата (LiveView). Настройка количества кадров в ролике. Настройка параметров экспозиции. Автоматическая съемка. Пакетная обработка изображений. Сохранение и экспорт фотографий в форматах: GIF, HTML, MP4. Предоставляется облачный сервис для хранения и демонстрации 360/3D фото на сайтах, маркет-плейсах. (* облачный сервис требует отдельной абонентской платы)
Размеры студии в сборе (ДхШхВ): 111 х 71 х 111 см
Габариты кран-штатива (ДхШ) 120 х 62.5 см
Высота крана при максимальном подъеме: 130 см
Длина стрелы крана: 100 см
Габариты кран-штатива (ДхШ) 120 х 62.5 см
Высота крана при максимальном подъеме: 130 см
Длина стрелы крана: 100 см
Преимущества:
- Проста использования.
- Прочная надежная конструкция из стальных элементов.
- Легко монтируется\ демонтируется, перевозится в багажнике автомобиля.
- Российский производитель и разработчик ПО.
- Техническая поддержка на весь срок службы эксплуатации
Выгоды:
- Автоматизация и ускорение процесса съемки.
- Сокращение затрат на съемку и размещение на сайтах
- Съемка без привлечения сторонних ресурсов: в любое удобное время и в любом удобном месте – в офисе, в магазине, на складе.
- Качественный и привлекательный фотоконтент.
PhotoMechanics – российский бренд, ведущий деятельность с 2011 года. Компания самостоятельно занимается созданием всего необходимого оборудования и программного обеспечения. Производство находится в Санкт-Петербурге.
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